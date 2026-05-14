為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    法袍變戰袍！ 竹市公益律師林妤芬參選東區議員

    2026/05/14 10:27 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市公益律師林妤芬宣布以無黨籍身份，投入東區市議員選舉。（林妤芬提供）

    新竹市公益律師林妤芬宣布以無黨籍身份，投入東區市議員選舉。（林妤芬提供）

    法袍換戰袍！新竹市公益律師林妤芬今天宣布以無黨籍身分參與東區市議員選舉，長期投身公益法律服務與社區發展的林妤芬，將投入第一選區（東區）市議員選舉，並以「妤你同行 新竹加芬」，希望發揮法學素養與耕耘基層結合公益的服務經驗，擴大為市民服務。

    林妤芬說，自己是土生土長的新竹女兒，從曙光國小、三民國中到新竹女中，後出國留學取得美國加州大學柏克萊分校法學碩士，但她放棄海外發展機會返回家鄉，以公益律師與社區協會負責人身份投入基層法律服務。包括創立新竹市社區關懷法律服務協會，免費為新竹鄉親法律諮詢超過1000件，服務超過5000位民眾，深刻體悟到對家鄉的愛必須轉化為更宏觀的視角，決定從法庭走入議事廳，為新竹建立永續發展制度。

    林妤芬也提出「新竹234妤芬進行式」政見，包含推動大新竹輕軌的分期建設以及數位工具進行智慧共乘媒合，在深耕的教育領域，則提倡深化親子品格教育並強化親師夥伴關係、強化校園安全措施與通報機制、落實反霸凌教育，確保學生受益於穩定的數位教學資源。

    此外，她也期保障銀髮醫療權，推動預防型社區照顧服務政策，同時承諾發揮律師特質，將市民的呼喚轉化為議會內的戰鬥力，為市民爭取權益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播