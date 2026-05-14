法袍變戰袍！ 竹市公益律師林妤芬參選東區議員

新竹市公益律師林妤芬宣布以無黨籍身份，投入東區市議員選舉。（林妤芬提供）

法袍換戰袍！新竹市公益律師林妤芬今天宣布以無黨籍身分參與東區市議員選舉，長期投身公益法律服務與社區發展的林妤芬，將投入第一選區（東區）市議員選舉，並以「妤你同行 新竹加芬」，希望發揮法學素養與耕耘基層結合公益的服務經驗，擴大為市民服務。

林妤芬說，自己是土生土長的新竹女兒，從曙光國小、三民國中到新竹女中，後出國留學取得美國加州大學柏克萊分校法學碩士，但她放棄海外發展機會返回家鄉，以公益律師與社區協會負責人身份投入基層法律服務。包括創立新竹市社區關懷法律服務協會，免費為新竹鄉親法律諮詢超過1000件，服務超過5000位民眾，深刻體悟到對家鄉的愛必須轉化為更宏觀的視角，決定從法庭走入議事廳，為新竹建立永續發展制度。

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林妤芬也提出「新竹234妤芬進行式」政見，包含推動大新竹輕軌的分期建設以及數位工具進行智慧共乘媒合，在深耕的教育領域，則提倡深化親子品格教育並強化親師夥伴關係、強化校園安全措施與通報機制、落實反霸凌教育，確保學生受益於穩定的數位教學資源。

此外，她也期保障銀髮醫療權，推動預防型社區照顧服務政策，同時承諾發揮律師特質，將市民的呼喚轉化為議會內的戰鬥力，為市民爭取權益。

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