為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    醫院急診處旁「5鼠同框」！汪潔民狠酸：相信萬安鼠鼠很安

    2026/05/14 12:23 即時新聞／綜合報導
    資深媒體人汪潔民今日轉發一段北醫急診室旁邊綠地出現5隻老鼠影片，接著大酸「相信萬安，鼠鼠很安」。（翻攝自臉書）

    資深媒體人汪潔民今日轉發一段北醫急診室旁邊綠地出現5隻老鼠影片，接著大酸「相信萬安，鼠鼠很安」。（翻攝自臉書）

    台北市近期爆發「安鼠之亂」，台北市長蔣萬安日前指示進行12行政區大清消、推出「鼠類偵防師」等服務，是否有成效外界仍觀察中。資深媒體人汪潔民今日轉發一段台北醫學大學附設醫院急診室旁邊綠地出現5隻老鼠影片，接著大酸「相信萬安，鼠鼠很安」。

    汪潔民今日轉發一名網友PO文與影片，內容提及「台北市政府：我有投藥但有沒有用我不知道。地點：北醫急診室旁邊綠地」。公開畫面顯示，至少5隻老鼠在草叢綠地疑似正在覓食。

    汪潔民直呼「算了一下，看得到有5隻肥鼠」，接著酸說「換個角度，大白天，鼠鼠過的很開心！」

    許多網友看到貼文後紛紛留言，有人說「昨天看到台北市政府所謂的清消，笑死人了，不要說是老鼠，蟑螂也消滅不了……帶著20幾人，拿著夾子，這能幹嘛？」、「章萬安：這些都是從醫生的背包掉出來的」、「台北三寳鼠樂園市長，還能做下去？換有能力puma上吧！」。

    台北市長蔣萬安。（資料照）

    台北市長蔣萬安。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播