醫院急診處旁「5鼠同框」！汪潔民狠酸：相信萬安鼠鼠很安

資深媒體人汪潔民今日轉發一段北醫急診室旁邊綠地出現5隻老鼠影片，接著大酸「相信萬安，鼠鼠很安」。（翻攝自臉書）

台北市近期爆發「安鼠之亂」，台北市長蔣萬安日前指示進行12行政區大清消、推出「鼠類偵防師」等服務，是否有成效外界仍觀察中。資深媒體人汪潔民今日轉發一段台北醫學大學附設醫院急診室旁邊綠地出現5隻老鼠影片，接著大酸「相信萬安，鼠鼠很安」。

汪潔民今日轉發一名網友PO文與影片，內容提及「台北市政府：我有投藥但有沒有用我不知道。地點：北醫急診室旁邊綠地」。公開畫面顯示，至少5隻老鼠在草叢綠地疑似正在覓食。

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汪潔民直呼「算了一下，看得到有5隻肥鼠」，接著酸說「換個角度，大白天，鼠鼠過的很開心！」

許多網友看到貼文後紛紛留言，有人說「昨天看到台北市政府所謂的清消，笑死人了，不要說是老鼠，蟑螂也消滅不了……帶著20幾人，拿著夾子，這能幹嘛？」、「章萬安：這些都是從醫生的背包掉出來的」、「台北三寳鼠樂園市長，還能做下去？換有能力puma上吧！」。

台北市長蔣萬安。（資料照）

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