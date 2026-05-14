蘇巧慧團隊青年操刀設計競選辦公室 蔡英文來開箱

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室已經完成裝潢，日前邀請前總統蔡英文來「開箱」。（圖由蘇巧慧競辦提供）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧承租新北市長侯友宜2022年市長連任勝選的「超級F1」幸運地作為競選辦公室，日前邀請前總統蔡英文「開箱」，今（14）日推出影片分享。蘇巧慧指出，競辦有團隊年輕設計師操刀的「動態識別系統影像」，也有放射燈牆、「水獺媽媽樂園」立體意象等擺設。蔡英文則鼓勵蘇巧慧與年輕團隊持續照著自己的步調穩健前行，並保持衝勁、拚勁，她期盼蘇巧慧未來有機會帶領新北市，打造更好的生活環境。

蘇巧慧競辦介紹，競選辦公室鐵捲門捲起來就能看到「水獺媽媽」布偶在入口迎接，具前進感、未來感的放射型燈箱則印製各類標語，包括「新世代扛起新時代」、「2026新北慧贏」、「慧做事拚未來」等，邀請進入競辦的人感受活力、創意「一起前進」；她感謝蔡英文的祝福、鼓勵，團隊一定用超過120的努力與市民向前衝。

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蘇競辦介紹，「動態識別系統影像」將蘇巧慧「溫暖、創新、會做事」的競選主軸，以動畫架構呈現，分別使用愛心、燈泡、和閃電來展現團隊的3個核心特質。

蘇巧慧說，城市要進步，有賴首長真實了解市民心聲，還要能活用新技術，運用新方法解決老問題，更要有貫徹到底的執行力與效率。她也和蔡英文分享團隊的競選歌曲「你我做伙拚未來」；蘇巧慧說，此曲由金曲製作人柯智豪製作，由她和團隊夥伴的小朋友一起合唱，風格參考2020年蔡英文競選總統時的主題曲「亮點」，以溫暖、舒緩的曲風呈現。蔡英文肯定旋律好聽、歌詞親切，也笑稱「蘇巧慧唱歌真的比我好聽。」

蘇競辦表示，競辦內還設有「水獺媽媽樂園」立體意象，實體化蘇巧慧經營將近6年、錄製近350集的podcast節目《水獺媽媽巧巧話》。蘇巧慧除了邀請蔡英文參與錄製外，也向蔡英文介紹辦公室「聲優」同仁，蔡英文則幽默回應，「我可能是跟水獺阿公（蘇貞昌）比較熟。」

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室已經完成裝潢，日前邀請前總統蔡英文來「開箱」。（圖由蘇巧慧競辦提供）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室已經完成裝潢，日前邀請前總統蔡英文來「開箱」。（圖由蘇巧慧競辦提供）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室已經完成裝潢，日前邀請前總統蔡英文來「開箱」。（圖由蘇巧慧競辦提供）

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