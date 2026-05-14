競選看板上架 莊競程：期以專業、行動和誠意 爭取竹市民信任

民進黨新竹市長參選人莊競程的競選看板陸續上架，展現行動力與清新感。（照片取自莊競程社群粉專）

民進黨新竹市長參選人莊競程獲徵召後，日前與市議員參選人集體拍新竹隊競選形象照，今天也宣布最新的競選看板已在竹市各街頭上架了，並在舊城區豎立大型的競選看板，莊競程提到，從4月接受黨中央徵召後的1個月，他除持續勤走基層，拜訪各社團與社區，及把握機會和市民面對面聊天、握手，更把他對新竹未來的想像與規劃，說給大家聽，期用專業、行動與誠意，爭取新竹市民的信任與支持。

莊競程參與新竹市長選舉後，已提出3大政見，包括明年普發每位市民1萬元及敬老愛心卡從800點提升到1200點，以及65歲以上長輩健保免費等福利政見，他說，接下來會陸續推出對新竹市的政見，相信真正的信任，不是靠口號，而是一次次真誠的交流、一點一滴累積而來。他會繼續努力，用專業、行動與誠意，爭取新竹市民的信任與支持，一起為新竹打造更好的未來。

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莊競程的大型競選看板陸續在竹市各街頭上架，包括舊城區及各路口都會陸續上架，並主打年輕及行動力，市民普遍認為視覺效果不錯，除走路有風展現行動力，也有清新之感。

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