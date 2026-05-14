謝衣鳯嗆彰化若敗選鄭麗文辭黨主席 魏平政：我會選上、沒人需要負責

國民黨中常會13日正式徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長。（資料照）

國民黨昨天提名前考紀會主委魏平政參選彰化縣長，對於國民黨立委謝衣鳯昨撂下狠話，指彰化若敗選，國民黨主席鄭麗文應引咎辭職。魏平政今在台北受訪表示，這次的選舉，「我對我自己是非常非常有信心的，我不認為我會是敗選，我出來選就是會選上」，所以說沒有人需要為這個事情負責。

由於媒體原本在等昨天才被民進黨提名參選台北市長的沈伯洋，意外遇到魏平政，因此請他接受媒體聯訪。魏平政先是問記者：「你們知道我是誰嗎？我想說你們不會隨便抓一個人就來訪吧」、「這輩子第一次被堵麥的感覺」，引起媒體一陣笑聲。

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對於前民眾黨立委蔡壁如有意爭取參選彰化縣長，謝衣鳯酸這場選戰彩蛋很多。魏平政認為，這不是什麼彩蛋的問題，藍白的協議其實就只限在4個縣市，彰化縣並不在藍白的協議範圍。既然民眾黨內部有人要爭取縣長提名的話，那是民眾黨內部的事情，國民黨這邊也沒有辦法說什麼，我們就尊重，民眾黨應該會做最好的處理，不會親痛仇快。

謝衣鳯表示自己參選的決心還沒有改變，是否擔心謝會脫黨參選？魏平政說，他相信是不會的，因為不管是謝衣鳯委員或其家人都對國民黨有很深厚的感情，大家都希望國民黨好，大家才會好，台灣需要一個健全的兩黨政治，所以說他相信謝衣鳯了解這一點，「所以她應該不太可能會退黨來參選」。

魏平政表示，他用最大的誠意來尋求各方的支持，也會親自去拜訪謝衣鳯、前彰化縣副縣長洪榮章和柯呈枋來尋求他們的支持。畢竟大家的目標都是一致的，就是贏得彰化縣縣長的選舉，要讓彰化縣的人過更好的生活。

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