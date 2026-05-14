藍白砍無人機「害慘雙北近百廠」 民進黨：蔣萬安和李四川頻閃躲

台北市長蔣萬安。（資料照）

藍白主導立法院會三讀通過國防特別條例，匡列預算上限降為新台幣7800億元，排除商購及委製案項，無人機項目也遭殃。對此，民進黨今（14日）指出，藍白大砍無人機預算，新北市有52家無人機重點廠商是全國最多，台北市43家排全國第二，但台北市長蔣萬安與新北市長參選人李四川卻不斷閃躲，「連雙北的產業發展都不敢支持，好意思說自己要當父母官？」

「雙北產業大危機！」民進黨今在臉書撰文表示，國民黨和民眾黨聯手大砍4700億元國防特別預算，刪除「商購」及「委製」，不只讓國家防衛能力被大幅削弱，更直接衝擊台灣正在成形的無人機產業。台北和新北業者也受害。

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​民進黨盤點，新北市有52家無人機重點廠商，數量全國最多，聚焦研發關鍵技術，如今預算受影響，要選新北市長的李四川 卻不聞不問。台北市有43家無人機重點廠商，數量全國第二，與「非紅供應鏈」及軍工標案高度連動，當預算被刪，蔣萬安卻逃避回應。

民進黨進一步說明，無人機的發展，是現代防衛的重中之重，也是全球競相追求突破的關鍵產業。依照國防部原本規畫，除了對美軍購外，還要同步發展國內無人機產業，讓台灣不只能提升防衛能力，也能搶進全球民主陣營供應鏈的市場。

不過，民進黨質疑，藍白一方面說強化國防「會害台灣人上戰場」，另一方面卻把降低傷亡風險的無人機通通刪除；一方面喊「不要送錢給外國」，另一方面卻直接砍掉台灣國內的產業投資機會。被刪掉的不只是預算，而是台灣正在起飛的無人機產業，國民黨的粗暴刪除，更是傷害了自己執政縣市的發展機會。

​民進黨強調，尤其是在雙北，去年台北市政府才成立「無人機教育中心」 ，當時是正副市長的蔣萬安、李四川宣示要「產官學」合作來培育無人機人才。結果現在被問到是否支持無人機，兩人卻只能東扯西扯、不斷閃躲，「我們就問蔣萬安和李四川：連雙北的產業發展都不敢支持，好意思說自己要當父母官、要選市長？ 」

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