基隆市長選舉民調 童子瑋知名度提升到87％、網路聲量高於謝國樑

民進黨基隆市長參選人童子瑋除了支持度上升，民眾的欣賞度高於謝國樑，除了支持度上升，知名度也提升到87%。（記者盧賢秀攝）

民進黨針對2026基隆市長選舉最新民調出爐，結果顯示，民進黨基隆市長參選人童子瑋與國民黨籍現任市長謝國樑的支持度差距拉近，同時發現童子瑋的知名度再提升到87%，顯示近日政策奏效，且童子瑋近半年網路聲量達3.7萬則，高於謝國樑2.7萬則。

此外，市民對童子瑋欣賞度51.8%、不欣賞度20.7%；謝國樑欣賞度56.9%，謝國樑欣賞、不欣賞度都高於童子瑋，但淨欣賞度（欣賞比例+不欣賞比例）童子瑋以71.4%優於謝國樑66.5%。

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交叉分析顯示，童子瑋在仁愛區、中山區取得領先，謝國樑則在中正區、安樂區、七堵區占有優勢。政黨傾向方面，藍綠基本盤凝聚能力接近，但民眾黨支持者明顯偏向謝國樑；不偏任何政黨的選民，仍有超過5成未明確表態，因此中間選民成為左右選戰結果的關鍵。

另外，根據綠營內部統計，童子瑋近半年網路聲量達3.7萬則，高於謝國樑的2.7萬則；在影響力指標部分，童子瑋更以5.6萬分，大幅領先謝國樑的2.5萬分，差距超過200%。

前總統蔡英文（右）日前陪童子瑋爬登山步道。（記者盧賢秀攝）

民進黨基隆市長參選人童子瑋（右二）親和力高，與國民黨籍現任市長謝國樑的民調差距拉近。（記者盧賢秀攝）

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