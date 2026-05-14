為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    批蘇巧慧反財劃法又提220億政見 李四川：敬老卡部分悠遊卡化預算可控

    2026/05/14 09:34 記者黃子暘／新北報導
    新北市長選戰持續升溫，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧2月提出敬老卡升級1000點的政策後，國民黨參選人李四川於昨日提出600點敬老卡點數300點「悠遊卡化」，雙方交火。（資料照）

    新北市長選戰持續升溫，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧2月提出敬老卡升級1000點的政策後，國民黨參選人李四川於昨日提出600點敬老卡點數300點「悠遊卡化」，雙方交火。（資料照）

    新北市長選戰持續升溫，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧2月提出敬老卡升級1000點的政策後，國民黨參選人李四川於昨日提出600點敬老卡點數300點「悠遊卡化」，雙方交火。李四川今（14）日在媒體專訪中表示，蘇巧慧提出的六大福利政見預算約要增加220億元，他的300點悠遊卡化推估約10億多，在市庫可負擔的範圍內；蘇巧慧反對財政收支劃分法修法多給新北300多億，又提增加預算支出的政見，這是矛盾的，在預算可控下實施政策才實際。

    李四川在媒體人王淺秋「千秋萬世」專訪中表示，新北市敬老卡現行是480點，7月將提升至600點，近期他在偏遠地區跑行程，長輩反映即便提升至600點，偏鄉也沒有捷運可以搭，他認為要擴大使用範圍，讓長輩就醫時可以用敬老卡點數支付掛號費、領藥，也可以讓長輩購買生活用品，悠遊卡化可增加敬老卡點數便利性。

    李四川指出，市長侯友宜已說明，蘇巧慧的六大福利政見要增加220億元龐大預算，他的300點悠遊卡化約增加10億元，在可控預算範圍內。

    李四川也批評，蘇巧慧反對財劃法修法多給新北市300多億元，競選又提增加預算的政見，他認為這很矛盾，施政要把錢花在刀口上，把政策控制在預算可控範圍內才是實際。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播