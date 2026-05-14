批蘇巧慧反財劃法又提220億政見 李四川：敬老卡部分悠遊卡化預算可控

新北市長選戰持續升溫，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧2月提出敬老卡升級1000點的政策後，國民黨參選人李四川於昨日提出600點敬老卡點數300點「悠遊卡化」，雙方交火。（資料照）

新北市長選戰持續升溫，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧2月提出敬老卡升級1000點的政策後，國民黨參選人李四川於昨日提出600點敬老卡點數300點「悠遊卡化」，雙方交火。李四川今（14）日在媒體專訪中表示，蘇巧慧提出的六大福利政見預算約要增加220億元，他的300點悠遊卡化推估約10億多，在市庫可負擔的範圍內；蘇巧慧反對財政收支劃分法修法多給新北300多億，又提增加預算支出的政見，這是矛盾的，在預算可控下實施政策才實際。

李四川在媒體人王淺秋「千秋萬世」專訪中表示，新北市敬老卡現行是480點，7月將提升至600點，近期他在偏遠地區跑行程，長輩反映即便提升至600點，偏鄉也沒有捷運可以搭，他認為要擴大使用範圍，讓長輩就醫時可以用敬老卡點數支付掛號費、領藥，也可以讓長輩購買生活用品，悠遊卡化可增加敬老卡點數便利性。

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李四川指出，市長侯友宜已說明，蘇巧慧的六大福利政見要增加220億元龐大預算，他的300點悠遊卡化約增加10億元，在可控預算範圍內。

李四川也批評，蘇巧慧反對財劃法修法多給新北市300多億元，競選又提增加預算的政見，他認為這很矛盾，施政要把錢花在刀口上，把政策控制在預算可控範圍內才是實際。

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