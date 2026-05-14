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    首頁 > 政治

    空屋稅帶動人口遷籍效應 台南市「南關線」議員增1席

    2026/05/14 08:29 記者洪瑞琴／台南報導
    高鐵特區發展，加上空屋稅催生人口遷籍，南關線選區迎來增席關鍵。（記者洪瑞琴攝）

    高鐵特區發展，加上空屋稅催生人口遷籍，南關線選區迎來增席關鍵。（記者洪瑞琴攝）

    台南市議員選區席次面臨調整，其中「空屋稅」政策帶動人口遷籍效應，隨著5月底法定人口統計基準日逼近，各選區人口消長逐漸明朗。據最新統計，截至今年4月底，第11選區人口數已達18萬4930人，超越第1選區的18萬2364人，兩區人口出現關鍵逆轉。依現行制度推估，第1選區原有6席議員席次，將減為5席，第11選區則可望由5席增為6席，「多那個1」翻轉席次。

    第1選區向來被稱為「大新營選區」，涵蓋後壁、白河、東山、鹽水、新營及柳營等6區。該區人口成長緩步，反觀第11選區（南關線，含仁德、歸仁、關廟、龍崎）近年受高鐵特區與新興住宅區帶動，「人口紅利」帶來席次調整的重要關鍵。

    「大新營選區」減1席

    面對減席，爭取連任的第1選區市議員蔡育輝表示，席次變動不影響既有服務步調，將持續深耕地方、爭取選民認同；他認為，選民支持仍取決於平時服務與表現，而非席次多寡。

    至於第11選區增席，爭取連任的市議員陳皇宇則直言，「多1席代表多1份競爭壓力」。他指出，近年「空屋稅」政策上路，加上高鐵特區發展，帶動仁德、歸仁等地戶籍遷入大幅增加，但實際居住人口與戶籍人口存在落差，甚至有3、4倍差距。他認為，席次增加雖帶來機會，但也意味著參選者增加，選戰勢必更加激烈，將以更積極態度爭取支持。

    台南市民政局說明，議員應選名額依人口數變動調整，屬於法定機制。依《公職人員選舉罷免法》第38條第2項規定，各選舉區席次計算，須以選舉投票日前第6個月月底的戶籍登記人口為準。換言之，今年11月舉行的台南市第5屆議員選舉，須以5月底的戶籍人口作為最終依據。

    南市歷年人口變化趨勢。（擷自南市民政局官網）

    南市歷年人口變化趨勢。（擷自南市民政局官網）

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