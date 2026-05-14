張亞中：國民黨想靠川普說「反對台獨」壓制民進黨「有失主體性」

孫文學校總校長張亞中。（資料照）

美國總統川普即將與中共中央總書記習近平會談，其中一個受到台灣高度關注的焦點，就是美國是否可能從過去「不支持台獨」的立場，進一步轉向「反對台獨」。孫文學校總校長張亞中表示，兩者文字上當然有差別，但從國際政治與兩岸現實來看，其實意義並沒有外界想像得那麼巨大。

張亞中表示，國民黨主席鄭麗文表示：「如果美國總統表達了反對台獨的立場，這完全符合國民黨的立場。」他認為，如果國民黨自己沒有能力與勇氣清楚論述「反對台獨」與「創造和平」的路線，反而寄望透過美國總統說出「反對台獨」來壓制民進黨，那實在是有失自己的主體性。

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張亞中指出，對美國而言，「不支持台獨」其實就已經等同於「反對台獨」，對於他國內部政治立場，它通常不會直接使用帶有介入意味的「反對」字眼，而多半採取較具外交彈性的「不支持」來表述。這是國際政治語言中的一種分寸，也是大國外交常見的模糊藝術。

張亞中說，因此，「不支持台獨」在實際意涵上，本來就已經代表美國不願見到台灣走向法理台獨，也不會支持台灣以獨立建國方式改變現狀。所以，川普未來是否真的把「不支持台獨」改成「反對台獨」，其實不必過度反應。這更多是政治語言的調整，不是戰略本質的根本改變。

張亞中強調，真正重要的現實只有一個，美國不會支持台灣獨立。如果民進黨至今仍認為，只要美國沒有公開說出「反對台獨」，就代表美國仍可能支持台灣的獨立追求，那恐怕過於天真。

張亞中說，另一方面，從台灣內部政治發展來看，「台獨」本身其實也早已發生變化。今日台灣真正主張「建立台灣共和國」的人已屬少數，民進黨這些年來，早已從傳統「台獨」路線，轉向所謂「華獨」或「獨台」路線。它不再強調另外建立一個「台灣國」，而是將「中華民國」重新定義為「中華民國台灣」，主張「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，也就是認為兩岸早已是兩個互不隸屬的主權國家。

換言之，民進黨現在並不認為自己是在推動「台獨」，而是認為「中華民國（台灣）本來就是獨立國家」，因此不需要再宣布獨立。也正因如此，對民進黨而言，「不支持台獨」也好，「反對台獨」也好，它都可以認為與自己無關，因為它主張的是「華獨」與「獨台」，而不是傳統意義上的「台獨建國」。

但張亞中也說，然而，北京並不會如此區分，無論是「台獨」、「華獨」或「獨台」，本質上都屬於廣義的分離主義，不會改變其政治本質。但北京也不必因此過度樂觀，以為美國若從「不支持台獨」改為「反對台獨」，就是美國對中國大陸的重大讓步。因為對美國而言，這些詞彙本來就具有高度操作彈性，可以依不同時空背景進行調整。它可能具有宣傳效果，但真正決定美國是否介入兩岸問題的，從來不是一句政治口號，而是中美之間的實力對比與戰略利益。

張亞中表示，台灣真正應該思考的，不是沉迷於「不支持」與「反對」之間的文字遊戲，而是如何真正結束兩岸敵對、創造兩岸和平。

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