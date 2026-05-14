民進黨徵召沈伯洋選北市 許美華：沈站出來是為台灣而戰

許美華表示，她認識沈伯洋快10年，深知他的為人，而這次沈伯洋站出來，不只是為台北市長選戰，更是為台灣而戰。（資料照）

總統賴清德昨（13日）正式宣布，由立委沈伯洋代表民進黨參選台北市長。對此，「反紫光奇遊團」成員許美華表示，她認識沈伯洋快10年，深知他的為人，而這次沈伯洋站出來，不只是為台北市長選戰，更是為台灣而戰。

許美華13日在Threads發文提到，她認識的沈伯洋，是一個思路冷靜縝密、邏輯無比清晰，心裡無時無刻都在擔心台灣未來的年輕人，但之前很多同溫層都不忍心看到沈伯洋被選舉糟蹋，不贊成他出來選，對此她都沒有出聲。許美華說：「我在等他自己做決定。」

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許美華強調：「因為沒有人比撲馬自己更清楚自己為何會被各種造謠攻擊，因為那正是台灣目前正在面對的困境和戰爭。一直在對抗紅色資訊戰的沈伯洋，當然也是支國資訊戰攻擊最嚴重的目標。」

沈伯洋13日正式接受徵召，許美華坦言：「看到賴清德為他披上參選彩帶，心情有點激動。」許也強調：「撲馬站出來，不只是為台北市長選戰，更是為台灣而戰。想要保護台灣，就一起支持沈伯洋，為台灣而戰吧！」

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