為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨徵召沈伯洋選北市 許美華：沈站出來是為台灣而戰

    2026/05/14 08:53 即時新聞／綜合報導
    許美華表示，她認識沈伯洋快10年，深知他的為人，而這次沈伯洋站出來，不只是為台北市長選戰，更是為台灣而戰。（資料照）

    許美華表示，她認識沈伯洋快10年，深知他的為人，而這次沈伯洋站出來，不只是為台北市長選戰，更是為台灣而戰。（資料照）

    總統賴清德昨（13日）正式宣布，由立委沈伯洋代表民進黨參選台北市長。對此，「反紫光奇遊團」成員許美華表示，她認識沈伯洋快10年，深知他的為人，而這次沈伯洋站出來，不只是為台北市長選戰，更是為台灣而戰。

    許美華13日在Threads發文提到，她認識的沈伯洋，是一個思路冷靜縝密、邏輯無比清晰，心裡無時無刻都在擔心台灣未來的年輕人，但之前很多同溫層都不忍心看到沈伯洋被選舉糟蹋，不贊成他出來選，對此她都沒有出聲。許美華說：「我在等他自己做決定。」

    許美華強調：「因為沒有人比撲馬自己更清楚自己為何會被各種造謠攻擊，因為那正是台灣目前正在面對的困境和戰爭。一直在對抗紅色資訊戰的沈伯洋，當然也是支國資訊戰攻擊最嚴重的目標。」

    沈伯洋13日正式接受徵召，許美華坦言：「看到賴清德為他披上參選彩帶，心情有點激動。」許也強調：「撲馬站出來，不只是為台北市長選戰，更是為台灣而戰。想要保護台灣，就一起支持沈伯洋，為台灣而戰吧！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播