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    首頁 > 政治

    謝衣鳯沒被徵召凸顯黨中央失能 他喊「恭喜民進黨」

    2026/05/14 07:53 即時新聞／綜合報導
    羅旺哲指出，國民黨不徵召謝衣鳯，而是魏平政，這是今年國民黨在22縣市當中最莫名其妙的一局，而藍營要守住彰化縣，他只有「恭喜民進黨」5個字。圖為謝衣鳯。（資料照）

    羅旺哲指出，國民黨不徵召謝衣鳯，而是魏平政，這是今年國民黨在22縣市當中最莫名其妙的一局，而藍營要守住彰化縣，他只有「恭喜民進黨」5個字。圖為謝衣鳯。（資料照）

    國民黨彰化縣長提名作業「歹戲拖棚」，徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，原本民調最高的立委謝衣鳯未獲提名，對此藍營基層大多抱持悲觀心態，士氣低迷。媒體人羅旺哲13日在臉書發文指出，這是今年國民黨在22縣市當中，最莫名其妙的一局，而藍營要守住彰化縣，他只有「恭喜民進黨」5個字。

    羅旺哲表示，國民黨在彰化縣這一局，最後提名知名度較低的魏平政，謝衣鳯對此自嘲「已領便當」，而黨主席鄭麗文臉書瞬間被「灌爆」，這也是今年國民黨在22縣市當中最莫名其妙的一局。

    羅旺哲提到，鄭麗文過去曾說謝衣鳯「民調最高」，結果最後提名是捨民調、改徵召，直接空降人選，難怪支持者會「黑人問號」，花了這麼多時間，顯然黨中央完全沒有喬好，導致現在支持者罵聲不斷，爭議浮上檯面。

    羅旺哲強調，或許魏平政很優秀，但國民黨中央用這種粗暴的提名方式，等於是陷他於不義，更讓黨中央威信再度受到質疑。羅旺哲直言：「在地立委不挺，被提名人選知名度低，藍營要守住彰化縣這席，我怎麼看，就是五個字，『恭喜民進黨』。」

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