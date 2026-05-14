柯文哲拚二審翻身換掉3律師 網嗨翻：找黃國昌和黃珊珊辯護！

柯文哲提出上訴，將原來的鄭深元、陸正義、蕭奕弘3位律師全部換掉，「四叉貓」列舉3名律師過往事蹟，許多網友也喊話柯文哲「找黃國昌和黃珊珊辯護」。（資料照）

前台北市長柯文哲涉入京華城案、政治獻金案，一審被重判17年，北檢於4月30日提出上訴，柯文哲也提出上訴，並將原來的鄭深元、陸正義、蕭奕弘3位律師全部換掉。網紅「四叉貓」劉宇列舉3名律師過往事蹟，許多網友也喊話柯文哲「找黃國昌和黃珊珊辯護」。

柯文哲為了應戰二審，大動作更換律師團隊，將原來的鄭深元、陸正義、蕭奕弘3位律師改為曾任法官、檢察官的林石猛律師出戰二審，二審預計最快將於明年初審結。其中柯文哲因為涉犯不能上訴至三審的背信罪，假如二審未能翻盤，柯文哲將在二審定讞後入獄。

請繼續往下閱讀...

針對柯文哲將一審3名辯護律師換掉，四叉貓諷刺地說：「一個上班想胸部，一個偷抱人妻，還有一個說騎腳踏車上班不會貪污，真的是我來幫辯護也不會太差。」

許多網友則在四叉貓貼文底下留言，喊話黃國昌與黃珊珊出面替柯辯護：「直接換上黃國昌，黃珊珊、翁曉玲，我就問檢查官怕不怕？」、「黨內一堆人材，怎麼可能沒人，隨便點都有國蔥跟33～」、「為什麼不找黃國昌？怕輸官司嗎？」、「黃國昌剛回鍋當律師，可以請黃國昌來辯護」、「雙黃，黃國昌加黃珊珊，一定很精彩......」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法