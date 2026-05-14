民進黨徵召沈伯洋選台北市長 矢板明夫提3期待：盼成民主城市典範

民進黨昨通過提名立委沈伯洋（見圖）參選台北市長，挑戰國民黨籍的現任市長蔣萬安。（資料照）

民進黨昨通過提名立委沈伯洋參選台北市長，挑戰國民黨籍的現任市長蔣萬安。資深媒體人矢板明夫指出，過去台北有過許多市長，但今天的台北需要的不只是漂亮的市政包裝，而是要更國際化、更年輕、更科技，也要更有抵抗滲透與守護民主的能力。為此他也對沈伯洋提出3點期待，希望沈伯洋能讓台北不只是台灣的首都，也成為亞洲民主城市的新典範。

矢板明夫在臉書指出，民進黨提名沈伯洋參選台北市長，對台北來說，是一個值得期待的新開始。他表示對沈伯洋的期待，主要有三點：

第一，是推動台北的國際化。台北是台灣的首都，但在國際能見度、城市外交、外國人才居住環境等方面，還有很大的進步空間。

第二，是為年輕人打造一個更容易生活的台北。現在的台北，房價高、生活壓力大，許多年輕人即使熱愛這座城市，也很難在這裡安身立命。

第三，是讓台北真正走向高科技化。台北不能只停留在傳統行政城市的格局，而應該成為結合AI、數位治理、資安防護與創新產業的智慧城市。

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矢板明夫透露，他認識沈伯洋已經很久了。2019年底他剛到台灣不久，就採訪過沈。當時立法院正在審議《反滲透法》，黑熊學院還沒有成立。沈伯洋已經在民間積極推動對中國滲透的研究與防範。那時候，沈給他的第一印象就是年輕、有為、言之有物。沈不是喊口號的人，是能夠用清楚的邏輯、具體的資料，說明台灣面臨什麼樣的風險，以及應該如何面對的人。

矢板明夫表示，後來，沈伯洋多次上他的節目。每一次，沈的回答都非常專業。特別是談到中國對台灣的滲透、認知作戰、假訊息操作時，沈不是用情緒化的語言，而是用研究者的方式，把複雜的問題講得清楚明白。台灣社會需要這樣的人。因為面對中國的威脅，光有熱情不夠，還要有知識、判斷力和執行力。

矢板明夫說，讓他印象最深的一次，是今年1月日本參議員石平來台灣訪問時，當時印太戰略智庫舉辦了一場研討會，也邀請了沈伯洋來進行專題演講。就在演講到一半的時候，突然出現新黨的支持者來鬧場，現場一度譁然。面對突發狀況，沈伯洋沒有慌亂，也沒有被情緒帶走，而是冷靜地對將近400位在場聽眾說，「這些人前來鬧場，本身就是一種認知作戰。」這一句話，立刻讓現場安定下來，也引起全場掌聲。

矢板明夫直言，政治人物最重要的能力之一，就是在壓力之下保持冷靜。沈伯洋在那一刻展現出來的，不只是口才，而是判斷力。沈知道對手想製造混亂，也知道最好的回應不是對罵，而是讓大家看清楚事情的本質。這種能力，對一位稱職的台北市長來說尤其重要。因為台北不只是一般城市，它是台灣政治、經濟、媒體與國際交流的中心，也是中國認知作戰最容易鎖定的地方。

矢板明夫提到，去年的大罷免運動，雖然最後沒有成功，但反映出台灣社會仍然有許多人不願意屈服、不願意沉默。沈伯洋在其中扮演了重要角色，他是公民團體與民進黨中央之間的橋樑之一。這種能夠連結公民社會與政黨政治的人，正是台北需要的新型政治人物。

矢板明夫分析，台北過去有過許多市長，也有過許多口號。但今天的台北，需要的不只是漂亮的市政包裝，而是新的方向感。台北要更國際化、更年輕、更科技，也要更有抵抗滲透與守護民主的能力。

矢板明夫在文末強調，沈伯洋不是傳統政治人物，從學術、民間社會、國會一路走來，沈關心的是台灣的安全與未來。也正因為如此，矢板明夫認為沈有機會為台北帶來不一樣的想像。他也期待沈伯洋能夠帶領台北市民更上一層樓。讓台北不只是台灣的首都，也成為亞洲民主城市的新典範。

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