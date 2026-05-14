赴中工作「疑配對成功」險困中國 她親曝國有器官鬼故事毛炸

中國活摘器官問題近年來受到國際高度關注。（歐新社）

中國活摘器官問題近年來受到國際高度關注，儘管相關爆料、證據攤在眼前，台灣內部有些人仍當「都市傳說」看待。一名自稱曾是深藍支持者的網友近日在社群分享約莫10年前到中國工作，疑似「器官被配對」的遭遇，差點離不開中國，順利逃走後中方竟然還不斷打電話，以各種理由誘騙她再次去中國，這段「鬼故事」讓大批鄉民看了寒毛直豎。

網友11日在Threads上發文說，2016年5月到上海工作，出發前必須去體檢，據了解，檢查報告會直接寄給中國政府。當年她抵達上海後，那邊的人告訴她，台灣人必須要再到上海主要服務外籍人士的醫院做檢查，「當時我完全沒有去想過國有器官是真的，我覺得是假的。」

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到上海工作的第2年，原PO待的公司再次提供上海的國際醫院全身健檢，指稱是員工福利。原PO前一年檢查身體沒什麼毛病，這一年被醫生說心臟不好，當下原PO信以為真，醫師還強烈建議她在上海接受治療，後來陸續接著很多政府機關的通知，要她去報到，理由是說她稅務有問題，「於是我去問了總公司，總公司的人看到來自中國政府的信件，連看我都不敢看，只說不知道。」

原PO起初只當自己收到詐騙信，沒有多加理會，後來直接收到中國政府的手機簡訊，內容指稱因為她都沒有去報到，將永遠不能離開中國，她才去了趟上海國稅局，但查稅結果卻是「繳稅金額0」。但她也沒有想太多，就這樣離開了國稅局。

原PO接著說：「離開國稅局後，就想剛好休假應該去華夏銀行辦事。說也奇怪，華夏銀行經理似乎早已收到通知我會去那裡，拿出來了一張紙，上面是個人資料和家人資料，強迫我必須填滿才准離開。我說為何我台灣的資料必須要給中國政府？經理說今天沒填好不能離開。後續我發現我已經被政府派人跟蹤了，只是我至今還不知道是誰跟蹤我，開始想著是否是身兼共產黨黨員身分的同事。」

越想越奇怪的原PO，同一年決定要離職回台灣，「當初跟公司談的，就是只要做滿5個月，公司就要免費提供回程機票。本來公司已經訂好一張來回機票給我，卻突然要我退還，他們重新訂，因為返台時間是十一連假，沒有票訂，也沒有告訴我何時可以離開，還要我立刻搬離宿舍。於是我偷偷在另外一個網站上訂好，我也不說我何時走，我感覺公司裡面有人跟中國政府說好不讓我離開。離開當天早上，我不敢跟人家說我要去機場，我是跑的，直到我上了飛機我才知道我是安全的。」

原PO離開中國後，還是有在使用中國的微信，畢竟因為工作上會用到，沒想到某天又再次於微信收到中國政府的簡訊，要她回中國「配合調查」，「我不知道我做了什麼，我一直在想是跟我的心臟檢查有關係嗎？我返台後去找了很多心臟權威醫師，他們幫我做了很多檢查項目，我的心臟很好，沒有任何問題。」

「因為中國政府用微信傳簡訊給我，我真的有點嚇到，我就想刪除微信帳號，但微信錢包還有錢，我想說用捐錢方式清空錢包，才能刪除帳號，但微信給我的答覆，要我回中國辦理才能刪除帳號。我後來刪除了微信軟體，再也不敢使用微信了。去年中國政府再次透過一家翻譯公司，邀請我去參加翻譯競賽，他們願意出所有費用，我拒絕了。」

最後原PO寫道，「這是我親身經歷的中國鬼故事，我不知道我做了什麼。我以前是超級深藍支持者，我曾經超級挺深藍，曾經馬英九、韓國瑜都是我的偶像。我已經清醒，因為我知道國民黨就是共產黨！」

其他網友們看完紛紛留言，「你真的算命大逃過一劫」、「天哪！好可怕，所以當中國人對你說身體某某地方不好會不會就是反話，因為他們相中你的器官了」、「這樣有點理解中國人為什麼很想來台看醫生，會不會就是知道自己國家的手段」、「應該是心臟跟某位大官或是權貴有匹配，所以想盡辦法要把妳抓進醫院。幸虧妳很聰明，要逃走前都守口如瓶」、「絕對是跟高官富商配對成功了，早期會用套路，現在是直接抓或是假車禍了」。

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