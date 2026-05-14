遲遲不處理區桂芝 胡川安嘆：就讓統戰老師跟北一女連一起好了！

北一女教師區桂芝。（資料照）

北一女中教師區桂芝近日上節目因為一席舔共言論引發輿論撻伐，還被中共官媒央視截錄下來做內外宣。面對外界一片要求裁處的聲浪，北一女中至今未有明顯動作，挨轟護航。中央大學中文系助理教授胡川安13日發聲慨歎：「北一女看來已經抱著要跟區桂芝的名譽綁在一起了」。

胡川安13日曝光北一女校長發給全校老師的內部信件，並未表示要對區桂芝做出什麼懲處，還試圖護航區桂芝並非受邀上中國官媒，而是接受台灣某節目專訪，後續被剪接到到其他平台播放。至於其言論到底是不是屬於言論自由範疇，校方要另行請示教育主管機關。

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胡川安怒斥，北一女校長根本無視區桂芝的言論已經對社會和這所擁有122年歷史名校很大的困擾，到現在還是官腔官調，放任學校因為區桂芝葬送校譽。

14日晚間，胡川安又於臉書發文，「昨天將北一女校長秘書傳給全校老師的信公布，今天媒體都爆了。校務系統迂腐，不處理區桂芝，我實在不知道她有什麼強硬的背景，學校不敢處理她。不少學生反應她上課都在講現在的政治，不好好上她熱愛的古文，我覺得她的古文程度就國文的那幾篇啦！我作為一個中文系教授就看妳沒有。」

「而且還會說學生被政府洗腦，課本都亂寫，建議學生看楊渡和蔡正元寫的《台灣史》，說有根據。蔡正元是階下囚，是罪犯，而且學過什麼歷史……這什麼！不是熱愛古文嗎？而且國文老師懂什麼臺灣史，不是歷史老師，在指點什麼歷史！北一女看來已經抱著要跟區桂芝的名譽綁在一起了，就讓統戰老師跟北一女連在一起好了，校友們、同學們、老師們，你們願意嗎？」

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