卓冠廷要求跨縣市監測調查鼠患 新北市府將提合作建議

新北市議員卓冠廷引述市府研考會1999有關鼠患進線通報數據，自今年3月至5月12日止，相關通報已達429件。（翻攝新北議會YT頻道）

台北市「安鼠之亂」鼠患受矚目，新北市淡水區日前也出現一例漢他病毒案例。新北市議員卓冠廷今（13）日質詢指出，今年3月至5月中旬，新北1999專線已接獲429件鼠患通報，5月份通報量有特別增加趨勢，要求市府也藉此機會進行鼠患監測模型等調查。副市長劉和然回應，可能因民眾近期提高警覺、見鼠即刻通報，使數據產生如此變化；至於議員要求向中央、周邊區域提出調查合作，市府願向中央、周邊縣市提出合作建議。

卓冠廷引述市府研究發展考核委員會1999市民專線有關鼠患的進線通報數據表示，自今年3月至5月12日止，1999鼠患相關通報已達429件，其中包含清理鼠屍183件（需於2小時內清整完畢）、通報環境髒亂或老鼠蹤跡237件，及提供防治建議9件，其中5月出現特別增加趨勢。卓冠廷也詢問，鼠患增加是否可能與非洲豬瘟防範改變廚餘處理方式有關？

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環保局長程大維說，目前氣候影響或廚餘議題，各方說法不同，尚無長時間明確資料可佐證。

卓冠廷指出，台北市曾編列相關調查預算，而新北市在環保局預算中，僅看到人事加班費等執行滅鼠的經費，不見「鼠類族群調查」或「鼠患監測模型」的計畫，處理鼠患必須要有實質調查計畫，且應要跨縣市合作，中央有針對全國港區進行老鼠問題的專案調查與研究，要求市府加強與中央、周邊區域合作，儘速向相關單位提出合作計畫。

劉和然說，市府以環境清理為要務，新北有里環境認證制度，借重里長、志工團隊定期維護，從源頭杜絕有利老鼠生存的環境，投藥如無配套，可能誤傷民眾寵物或野生動物；鼠患民眾憂慮的傳染病問題，現況觀察在控制中，至於議員建議是否可藉此機會展開鼠類族群等調查，市府將向中央、基北北桃提出合作建議。

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