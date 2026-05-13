出席高菊花紀錄片首映會 蘇巧慧再次肯定沈伯洋：優秀參選人

圖為新北市長參選人蘇巧慧上午在板橋區的行程。（記者黃子暘攝）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（13日）晚間出席台北市《傳奇女伶高菊花》首映會。對於民進黨今天徵召黨籍立委、蘇巧慧的學弟沈伯洋出戰台北市長，蘇巧慧再度獻上祝福表示，相信沈伯洋會是非常優秀的參選人。

蘇巧慧表示，很榮幸可以出席這部紀錄片的首映會，高菊花的故事見證了台灣女性的堅強、台人在動盪中展現的韌性，以及台灣民主的得之不易，2020年《派娜娜》專輯製作的時候她就參與支持了這項計劃，看到紀錄片誕生，非常感動，邀請大家一起來「補課」這段台灣史。

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對於台北市長選舉，民進黨今天已徵召黨籍立委沈伯洋出戰，現場媒體提問此事，蘇巧慧再度獻上祝福表示，他們有多年情誼，沈伯洋論述清晰、口條好、對社會高度關懷，也在媒體面前展現他對市政不陌生，相信沈伯洋會是非常優秀的參選人。

此外，蘇巧慧也被再次問及國民黨新北市長參選人李四川也提出敬老卡政見，李四川陣營駁斥蘇巧慧的「跟進」說，批蘇的版本沒有擴大使用範圍。蘇巧慧對此回應，她2月4日就提出六大福利政見，裡面包括敬老卡升級，把效期從一個月延長到一年，進而提升彈性與使用便利性，便民性受到民眾肯定，「那我們也高興看到川伯也跟進了這項政策，但我們會覺得既然國民黨現在在新北市是執政黨，如果覺得可以做，其實就可以像免費營養午餐一樣，現在就開始做，我想大家也會很開心。」

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