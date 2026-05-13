鄭麗文稱川普若反台獨「完全合乎國民黨立場」 陸委會轟：刻意配合中共宣傳

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

中國國民黨主席鄭麗文近日接受日本《讀賣電視台》專訪，被問及若美國總統川普在川習會中表達「反對台獨」立場，鄭表示，「如果美國總統表達了，重申一個中國政策以及反對台獨的立場，這是完全合乎國民黨的立場」。陸委會今日痛批，鄭麗文主席趕在川習會前，刻意在日文媒體上積極配合中共宣傳。

《讀賣電視台》以「鄭麗文希望川普表明反對台灣獨立」為標題刊登鄭麗文專訪。鄭麗文指出，「如果美國總統川普表達了，重申一個中國政策以及反對台獨的立場，這是完全合乎國民黨的立場。至於川普總統會不會進一步強化他的立場，從不支持到反對台獨，我們有待觀察」。

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鄭麗文更聲稱，現在的兩岸關係急速惡化中，全世界都非常焦慮，也很擔心台海會爆發戰爭，所以如何避免戰爭，如何維繫和平，是當務之急。

對此，陸委會指出，鄭麗文主席趕在川習會之前，刻意在日文媒體上積極配合中共宣傳。身為國民黨主席，不思如何保衛中華民國，一心要讓國際社會誤解台灣人民捍衛生活方式的決心，令人相當遺憾。

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