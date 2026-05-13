國民黨徵召出戰彰化縣長 魏平政：謝衣鳯的爸媽、弟弟都支持我

魏平政（右）接受專訪，稱已拜訪過謝衣鳯的家人，家人都支持他。（翻攝自飛碟聯採播網Youtube）

國民黨今天徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，魏平政面臨首要難題是「黨內的整合」以及是否獲得謝家的支持。魏平政晚間接受資深媒體人王淺秋專訪時表示，他已跟謝衣鳯的爸、媽、弟弟見過面，謝家人都支持他參選。

魏平政說，他已拜訪過謝家，他跟謝衣鳯的爸爸謝新隆、媽媽鄭汝芬都坐下來談過，二名長輩對他的背景、操守都非常的肯定，都願意支持他出馬來參選。弟弟謝典霖議長，今天下午也特別到他的事務所，給他加油打氣，同時願意支持他出馬代表國民黨參選。

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主持人反問魏平政，會不會擔心謝衣鳯脫黨參選，魏平政回答，當然會擔心，但他認為謝衣鳯應該不會做「親痛仇快」的事，因為他相信，大家對國民黨有很深的感情，她也當過我們國民黨的副秘書長，衣鳯的爸爸、媽媽長期都在國民黨這邊服務，大家對國民黨有非常深刻的感情，絕對不會希望國民黨受到傷害，所以大家都有共識，團結起來，打贏這場選戰，「大家出發點都為彰化好」。她強調，願意再拜訪謝衣鳯。至於王惠美縣長，魏平政說，王縣長已經講過，只要國民黨中央提名的人，她就全力支持。

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