不只醫美！從制度面保障就醫隱私 台南市研議醫療錄影管理指引

台南市政府今邀集產官學界代表共同研議「醫療機構裝設錄影器材工作指引」，衛生局長李翠鳳（右2）主持會議，與會代表提出建言。（南市衛生局提供）

醫美診所疑似不當設置攝影設備事件，引發社會對就醫隱私關注。台南市政府今（13）日率先從制度面著手，研議「醫事機構錄影設備設置管理行政指引」，讓醫療院所設置監視設備有所依循，兼顧病人隱私與安全管理。

衛生局今日邀集醫療、學界、法律及消保團體代表研商，從醫療法與個資法等面向，提出具體操作原則。衛生局長李翠鳳指出，針對近期事件，已將「高度隱私空間」監視錄影器設置情形列為專案稽查重點，但實務上醫事機構對於錄影器材設置目的、設置位置、拍攝範圍、告知方式、資料保存與調閱管理等，仍可能存在認知落差。

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李翠鳳表示，研議工作指引朝「分區管理、事前告知、必要最小、資料保護、責任明確」等原則規劃，涉及公共區域可基於安全設置，但須明確用途；涉及診療或私密部位空間原則不得設置，如有特殊必要，須告知並取得同意。

市長黃偉哲強調，醫療場域應讓民眾安心託付身體與隱私，不能以管理需求犧牲隱私，已責成擴大醫美診所專案稽查，並同步建立制度規範，以「保障民眾就醫尊嚴、建立清楚管理規範、降低醫病雙方爭議」為目標，推動地方版工作指引研議。讓業者知道什麼地方可以設、什麼地方不該設、什麼情況必須告知、什麼情況不得錄影。

衛生局表示，指引並非只針對醫美診所，將適用各類醫事機構，並作為稽查與輔導依據。民眾若發現疑似不當攝影設備，可主動詢問或拒絕，必要時向主管機關反映，共同守護就醫隱私與尊嚴。

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