北檢揭選舉3大威脅：境外介選、賭盤、假訊息

北檢檢察長王俊力。（記者劉詠韻翻攝）

為嚴防境外勢力介入選舉，台北地檢署與文山第一分局今日召開專案座談。檢察長王俊力要求基層單位針對文教住宅區的特性，精準佈建查緝網絡，並點名境外介選、假訊息與選舉賭盤為近年主要威脅，指示執法單位應以強力執法為後盾，全面淨化選風。

北檢指出，文山一分局轄區涵蓋木柵地區，屬文教住宅型區域，依過往選舉查察經驗，曾發生賄選、境外勢力介選及黑函、假訊息等妨害名譽案件。

請繼續往下閱讀...

王俊力於會中強調，選舉查察應「因地制宜」，並應從既有案件類型中歸納風險態樣，深化分析並整合查緝策略，以提升整體查察效能。他也提到，查察工作應以「程序合法為優先、強力執法為後盾」，在嚴守正當法律程序前提下積極查緝不法，同時加強反賄選宣導，鼓勵民眾勇於檢舉，共同維護乾淨選風。

會中由文山第一分局報告轄區選舉風險熱區、情資蒐報及查察重點規劃，並由林婉儀檢察官分享查賄經驗與偵辦技巧，說明境外介選、選舉賭盤及假訊息等新型態案件的查緝要領，同時與基層員警交流實務執行困難與因應作為。

除檢察長王俊力（中）外，選舉查察執行秘書李仲仁主任檢察官（左3）、林婉儀檢察官及張維哲檢察官亦與會；警方則由台北市警察局副局長張素菱率相關主管出席。（記者劉詠韻翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法