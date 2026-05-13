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    首頁 > 政治

    桃園某國小1班7人有電子煙 民代擔心校園氾濫

    2026/05/13 19:39 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市議員張桂棉質詢教育局長劉仲成，要求重視校園電子煙氾濫的問題。（記者謝武雄攝）

    桃園市議員張桂棉質詢教育局長劉仲成，要求重視校園電子煙氾濫的問題。（記者謝武雄攝）

    桃園市某國小老師日前在Threads透露班上有7名學生持有電子煙，各界為之譁然；議員余信憲、張桂棉都很關心如何防範電子煙進入校園，余信憲也當場透過網路搜尋，發現電子煙隨處可買，要求市府管理；教育局長劉仲成則表示，該國小7名學生持電子煙一事經調查是好玩並未成癮，已經轉由衛生局列為輔導個案。

    衛生局長賈蔚表示，為減少網路販賣電子煙，目前已經實施連帶責任，針對網路平台販賣電子煙者，可處罰網路平台，此舉也讓網路銷售電子煙部分大幅減少，目前僅少數在群組販售，這部分還是會加強取締。

    劉仲成說，目前學校全面禁菸，教育局協助各校推動「無菸校園」，學校辦理反菸教育及活動，將菸害防制融入現有學習領域課程；若學校查獲違規事項，將依規定填具移送表、學生自述表及檢附相關違規事證，移送裁處之主管機關，衛生局進行後續輔導戒菸教育。

    對於國小班級7名學生持有電子煙情形，已和家長取得聯繫，後續家長與校方合作共同約束、輔導及管教，校方亦將持續輔導管教以及關心。

    余信憲說，電子煙太容易從網路平台購得，建議市府由源頭管理；張桂棉也認為，電子煙可搭配新興毒品，對人體危害更大，市府應該要在學校端加強教育，不要讓學生輕易嘗試。

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