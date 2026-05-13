李紘毅冒用黨徽還搞歧視 民進黨最嚴厲譴責：立即撤下看板

高雄市議員參選人李紘毅設在小港的選舉看板，被質疑種族歧視。（擷取自「孟買春秋」臉書）

高雄市議員參選人李紘毅選舉看板印有民進黨徽，內容被質疑看板中的印度圖樣是「明目張膽、直接的種族歧視式宣傳」。對此，民進黨今（13日）強調，除未經授權擅自使用民進黨黨徽之外，內容更涉及歧視不同國籍人士意象，對此表達最嚴厲譴責，並要求應立即撤下此看板。

李紘毅是現任高雄市小港區港明里的里長，他以無黨籍身分，有意挑戰下屆的高雄市議員。不過，臉書粉專「孟買春秋」質疑，看板使用了印度國旗，及一位戴著turban（頭巾）的人物，再配上一個大大的叉號；而turban對很多人來說不只是「印度人的造型」，而是和Sikhism有關的宗教與文化象徵，更何況錫克族群在印度其實也不屬於典型「低薪外移移工」形象。

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「孟買春秋」並提醒，這種宣傳方式給人感覺已不像在討論政策，是在利用特定外貌與文化符號，去煽動大家對某些族群的反感。

李紘毅則證實，這是他設在小港區山明路上的看板，主要訴求是不贊成印度移工政策，擔心這對社區會有衝擊，強調絕沒有種族歧視訴求。他還說，尊重每個人對看板的不同解讀，那是個人的自由，但他不會撤下或調整內容，「不可能」。

對此，民進黨發聲明說，針對高雄市某位議員擬參選人所懸掛之競選看板內容，除未經授權擅自使用本黨黨徽之外，內容更涉及歧視不同國籍人士意象，違反世界人權宣言，嚴重損害台灣形象，本黨對此表達最嚴厲譴責，並要求應立即撤下此看板。

民進黨強調，台灣是崇尚民主自由，尊重多元的國度，我們不能容忍類似仇視其他國家或族群的言論，對和諧社會造成不良示範。

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