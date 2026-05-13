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    首頁 > 政治

    花蓮瑞穗鄉通過自治條例 將普發3000元禮金

    2026/05/13 19:04 記者花孟璟／花蓮報導
    瑞穗鄉長吳萬德今天在鄉代會報告，爭取代表會通過發放振興禮金3000元。（瑞穗鄉公所提供）

    瑞穗鄉長吳萬德今天在鄉代會報告，爭取代表會通過發放振興禮金3000元。（瑞穗鄉公所提供）

    中央的全民普發1萬元上月底領取截止，而花蓮繼富里鄉、壽豐鄉、鳳林鎮，瑞穗鄉民代表會定期會今天也通過自治條例將普發3000元禮金。鄉長吳萬德說，何時發放及發放方式，將另行宣布。

    因連年地震、堰塞湖災影響地方產業，花蓮縣今年陸續包括富里鄉、壽豐鄉及鳳林鎮都已經宣布加碼地方的振興禮金，最新消息是瑞穗鄉代表會上午定期會通過禮金自治條例，將發給振興禮金每人3000元，也使花蓮縣今年宣布要發振興禮金的鄉鎮增加至第4個。

    瑞穗鄉長吳萬德說，地震及堰塞湖造成花蓮觀光客大為減少，瑞穗很出名的秀姑巒溪泛舟、溫泉、瑞穗牧場、蜜香紅茶，都因遊客來客數大打折扣業績下滑，因此為了擴大全民普發1萬元現金的效應，希望透過普發3000元擴大內需，活絡瑞穗鄉商家的收入，也希望讓鄉親感受到鄉公所對民生經濟的重視，今天也很感謝鄉代表會全力支持通過禮金發放自治條例。

    瑞穗鄉公所表示，包括申領資格認定、設籍時間、發放流程及領取方式都還待後續規劃，在行政流程確認後鄉公所將再公布最新訊息，提醒鄉民留意。

    瑞穗鄉酪農產業很有名，知名的瑞穗牧場今年遊客數下滑。（記者花孟璟攝）

    瑞穗鄉酪農產業很有名，知名的瑞穗牧場今年遊客數下滑。（記者花孟璟攝）

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