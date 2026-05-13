「温、溫」分不清！温世政13鄉鎮市限定字體 創意客製推正名

温世政的姓很多人都寫成「溫」，讓他發想，以自己名字為主題的南投限定字體。（記者陳鳳麗攝）

民進黨南投縣長參選人温世政，因手機注音「ㄨㄣ」只會出現「溫」字，至今很多人寫錯他的姓，他為此推「正名運動」，並設計「温」字的南投13鄉鎮市字體家族，不同的字體有不一樣的氣質和意義，像草屯鎮的字體代表「熱鬧親切，充滿活力」，希望以創意趣味主題，加深縣民的印象。

今年1月由民進黨提名參選南投縣長的温世政，是草屯土生土長的子弟，大學才到台北念牙醫系，被提名參選後，努力到各鄉鎮參與各種活動，也每天在臉書、Threads發文、「海巡」，發現很多人把他的「温」寫成「溫」，因此連續3天以自己的名字發文，從「正名運動」到「正音班」，強調「温」的右上方是「日」，代表太陽和日子，希望自己也能像太陽光般帶給南投新希望。

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温世政也搭上藍白炒聶永貞設計和字體的話題，以自己的名字設計南投限定的「13鄉鎮市字體家族」，也就是他的名字共有13種字體。他指出，13鄉鎮市限定字體，有的字體像山城、有的如老街，有的很文青、有的超親切，每種都有不同的氣質和代表意義，像草屯字體就如這個「全國第一大鎮」一樣，「熱鬧親切，充滿活力」；至於南投市限定字體，則代表「端正行政，主動可靠」；至於仁愛字體則代表「雲霧繚繞，溫柔堅韌」、信義鄉則象徵「高山氣勢，原鄉力量」，透過不同字體展現鄉鎮特色，也藉由自己名字產生的趣味，讓大家加深印象。

温世政以自己名字，推出南投縣13鄉鎮市限定字體，各有不同的氣質與代表意義。（温世政團隊提供）

温世政說，温的右上方是「日」，代表日頭。（温世政團隊提供）

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