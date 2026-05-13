520大禮包？賴清德邀綠委研議少子化 聚焦加碼補助等3大面向

民進黨主席賴清德邀集府、院、黨、黨團討論少子女化議題，由立委吳思瑤、范雲進行會後轉述。（記者陳政宇攝）

520賴總統就職兩週年在即，是否拋出政策大禮備受關注。兼任民進黨主席的總統賴清德今（13日）邀集府、院、黨及立院黨團，研議少子化議題。據轉述，席間聚焦三大面向，包括在可負擔的財政能力下增加相關補助，第二是提供友善職場，三是政府在食、衣、住、行各方面給予系統性支持。

賴清德今天下午在民進黨中央黨部邀集黨籍立委，與行政院長卓榮泰、秘書長張惇涵、民進黨秘書長徐國勇等人開會。據民進黨政策會執行長吳思瑤轉述，會中發言非常踴躍，近30位立委表達對此政策的關切，近2個半小時暢所欲言，包括參選2026縣市長的立委何欣純、蘇巧慧、陳亭妃、賴瑞隆等人皆提出看法，賴清德則細心聆聽。

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吳思瑤說明，大家共同體認到，少子化是非常嚴峻課題，不只衝擊台灣，同時也是全球性嚴峻挑戰，雖然不可能有捷徑、也不可能有任何政策能夠一舉見效，但國家不能停止投入。她說，這是政府的責任，要提出相對應的政策，不論短、中、長期，都需要有更全面性、更宏觀的政策投入。

關於會中意見內容，吳思瑤透露，席間提出5、60項意見，可歸納為三大方向，一是政府可採取的政策工具，在可負擔的財政能力下增加相關補助。第二是提供友善的職場，避免讓年輕父母因育兒壓力，而受到職場不友善、甚至是制度的懲罰，要在工時提供更多元選擇、更彈性空間。第三，政府要努力在食、衣、住、行各方面，給予孩童、父母、甚至幫忙照顧的阿公阿嬤系統性的支持。

此外，卓榮泰表示，因應少子化課題，行政部門每一天都在邀集產官學研提出對策，蒐集黨團第一線反應民意，期待政府有更完善配套方案，可以快速提供給國人。

媒體詢及，是否談到個人投資儲蓄帳戶（TISA）制度。吳思瑤回應，的確有立委提及，少子化政策儲蓄帳戶、青年教育儲蓄帳戶過去也是民進黨率先提出，很多立委對於「轉大人」的基金，都有透過質詢提供給政策部門參考。

至於會議是否為鋪陳520的少子化政策大禮包？吳思瑤認為，當然期待賴總統當天有非常重要的國家方向宣示，但能否在520針對少子化提出大禮包或完整方案，需要給行政部門一個合宜的研議時間。

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