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    首頁 > 政治

    蘇巧慧敬老卡1000點、李四川300點 彭一書：長輩應該知道選誰

    2026/05/13 18:59 記者翁聿煌／新北報導
    新北市綠營議員彭一書指蘇巧慧政見，未來敬老卡發1000元且可累積一年再使用。（摘自彭一書臉書）

    新北市綠營議員彭一書指蘇巧慧政見，未來敬老卡發1000元且可累積一年再使用。（摘自彭一書臉書）

    民進黨新北市議員彭一書今天（13日）在臉書PO文說，國民黨新北市長參選人李四川提出要將敬老卡中的300點悠遊卡化，可以拿去生活購物；但民進黨新北市長參選人蘇巧慧2月4日就已經提出將敬老卡提升到1000點，並且把效期改年度、使用範圍更廣，「所以聰明的長輩應該知道選誰了吧！」

    彭一書說，李四川的幕僚團隊真的是很不用功，前幾天李四川預告13日要提出政見，大家以為是什麼厲害的創新政見，結果他提出要將老人卡中的300點悠遊卡化，可以拿去做生活購物。但蘇巧慧在三個月前，2月4日就已經提出將敬老卡提升到1000點，並且把效期改年度、使用範圍更廣，聽廣播時還可以常常聽到她「ㄟ棟坐公車，嘛ㄟ凍買咪仔」的廣告詞。

    彭一書說，「所以聰明的長輩應該知道選誰了吧」，支持敬老卡1000點擴大使用範圍的就支持蘇巧慧；支持敬老卡300點擴大使用範圍的就支持李四川，他看完後，當然是支持蘇巧慧。

    新北市綠營議員彭一書指李四川政見，只有300點悠遊卡化。（擷取自彭一書臉書）

    新北市綠營議員彭一書指李四川政見，只有300點悠遊卡化。（擷取自彭一書臉書）

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