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    首頁 > 政治

    國台辦推「和平統一」紅利 陸委會：專制體制不改不會有吸引力

    2026/05/13 18:50 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會發言人梁文傑。（資料照）

    陸委會發言人梁文傑。（資料照）

    中國國台辦今日聲稱，「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式，並列舉統一後，有「文化根脈回歸真正精神家園」等四大好處。陸委會駁斥，中華民國是主權獨立國家，中共專制集權的體制如果不做改變，再多的中華文化包裝對台灣民眾都不會有吸引力。

    國台辦發言人張晗在例行記者會表示，統一之後，在「強大祖國」懷抱裡，廣大台灣同胞的精神文化生活將得到更好保障、更大發展、更快提升。中華文化是兩岸同胞心靈的根脈與歸屬。和平統一後，中華優秀傳統文化、歷史記憶、民族精神將在台灣得到更好傳承與弘揚，台灣民眾不再處於文化認同模糊、歷史認知混亂的狀態。

    張晗聲稱，和平統一後，台灣社會的文化創造力將會充分發揮。台灣文藝、影視、音樂、出版等作品，可便捷進入中國龐大市場，獲得在文化事業、文化產業、人才培育、非遺傳承等方面的政策與資源支持。

    張晗更說，和平統一後，政治操弄得到糾正，島內社會從迷惘、焦慮轉向淡定、從容，人心安定、社會和諧。民眾對精神文化生活的需求將得到更好滿足，可以安心生活、專注發展、追求幸福，不再被包裹在對抗與撕裂之中。

    她指稱，和平統一後，台灣同胞無論在世界任何地方，都有強大祖國作為堅強後盾，不再是國際博弈的棋子，不再怕被外人冷眼看待，而是昂首挺胸、堂堂正正的中國人。

    對此，陸委會表示，中華民國是主權獨立國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，兩岸間的根本問題在於民主自由與集權專制的重大差異，中共專制集權的體制如果不做改變，再多的中華文化包裝對台灣民眾都不會有吸引力。

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