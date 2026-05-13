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    首頁 > 政治

    去年花蓮救災碰壁 王瑞德曝「1通電話」沈伯洋火速處理！

    2026/05/13 18:57 即時新聞／綜合報導
    民進黨13日正式提名沈伯洋參選台北市長。（記者田裕華攝）

    民進黨13日正式提名沈伯洋參選台北市長。（記者田裕華攝）

    民進黨今天（13日）正是提名沈伯洋參選台北市長，名嘴王瑞德在節目上分享自己與沈伯洋結識的故事，直言沈伯洋為人熱心，辦事效率非常快，去年花蓮發生災情，一通電話沈伯洋就馬上處理！

    王瑞德今天在政論節目《頭家來開講》表示，自己原本和沈伯洋並無交集，認識這個人的契機是去年花蓮馬太鞍溪溢堤釀災，某天他在直播，有網友想要幫忙救災，載了好幾塊太陽能板和超級電霸殺到災區，但那邊沒有人可以收下這些救災物資，不曉得怎麼辦。

    王瑞德得知這件事後，打電話找沈伯洋，沈伯洋火速聯絡自己在花蓮辦公室的主任先收下物資，隔天就馬上送到災區。經此一事，王瑞德大讚「這就是撲馬的辦事效率，非常快！」

    王瑞德還說，最近沈伯洋積極出席各種選舉場合並勤跑基層，「你知道蔣萬安當初怎麼當選立法委員的嗎？大家當時對蔣萬安除了他是蔣孝嚴的兒子之外，人家根本不認識他，他就去跟著垃圾車走，去公寓每家每戶去敲門鞠躬，他是這樣子的。請問現在的蔣萬安會這樣做嗎？撲馬會，主客易位了。」

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