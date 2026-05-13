蘇巧慧稱政見「跟進」 李四川競辦回酸：難以跟進她的吹牛功力

國民黨新北市長參選人李四川被蘇巧慧陣營指「跟進」，李競辦反批蘇巧慧吹牛。（記者翁聿煌攝）

國民黨新北市長參選人李四川今天（13日）提出「新北敬老卡升級」政策，未來600點中的300點將悠遊卡化，擴大使用範圍，對於民進黨新北市長參選人蘇巧慧稱李四川政見是「跟進」，李四川競選辦公室說，許多民眾反映敬老卡使用限制多、點數常有剩餘，李四川政策正是解決民眾痛點，蘇巧慧政見則完全無法解決該問題，蘇巧慧自我感覺良好的吹牛功力，令人難以跟進。

李四川競選辦公室指出，李四川提出的敬老卡升級、300點悠遊卡化政策，已有專家學者表示，新北市城鄉差距大，偏鄉、山區及海邊地區交通資源不足，確實會出現「有點數卻用不到」的問題，因此李四川提出的政見可以擴大使用範圍，並反映偏鄉需求。

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李四川競選辦公室說，蘇巧慧喊出敬老卡加碼至1000點政策，並無法解決敬老卡使用限制多的問題，也完全未提及悠遊卡化等內容，然而蘇巧慧卻稱李四川政見是「打六折」甚至是「跟進」，凸顯蘇巧慧在評論前完全沒有做功課，也完全不了解基層需求，但蘇自我感覺良好的吹牛功力，倒是令人嘆為觀止。

對於蘇巧慧說，建議新北市府團隊立刻推動敬老卡升級，像學童免費營養午餐一樣；李四川競選辦公室回應，感謝蘇巧慧對李四川政策的肯定，同時也再次提醒大家，免費營養午餐政策是李四川在台北市副市長任內便率先推動，李四川會持續提出各項務實政見，以行動代替口號、以政見取代吹牛。

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