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    首頁 > 政治

    中共稱劉世芳、顏文群「罪有應得」 陸委會：假借懲獨跨境鎮壓

    2026/05/13 17:57 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會。（資料照）

    陸委會。（資料照）

    內政部長劉世芳被中共列入台獨頑固分子，台企榮炭科技公司遭中國施壓，被迫發聲明將劉世芳外甥顏文群解職，陸委會研議反制措施。中國國台辦今日回嗆，兩人依法遭到懲治，罪有應得。陸委會駁斥，中共只是假借「懲獨」名義實施「跨境鎮壓」，意圖透過不當牽連家屬與施壓企業來迫使國人噤聲。

    國台辦發言人張晗在記者會上嗆聲，劉世芳不思悔過自新，卻編造謊言，企圖拉台灣民眾墊背，製造寒蟬效應，令人不齒。近年來，台灣同胞無懼「民進黨當局」阻饒恐嚇來中國大陸持續熱絡，其中台灣青年占比不斷提高，表明劉世芳之流，恐嚇台灣民眾的圖謀沒有得逞，也不會得逞。

    張晗聲稱，我們態度是一貫的，依法懲獨、利劍高懸，針對的是極少數台獨頑固分子，不涉及廣大台胞台企，台灣同胞只要願意參與兩岸交流合作，不搞分裂活動，我們對他們來中國觀光、交流、學習、生活、就業、創業都歡迎。

    對此，陸委會回應，劉世芳部長沒有從事什麼犯罪行為，顏先生是上市櫃公司的專業經理人，領公司的薪水，沒有什麼「從大陸獲取利益」。中共只是假借「懲獨」名義實施「跨境鎮壓」，意圖透過不當牽連家屬與施壓企業來迫使國人噤聲。

    陸委會批評，此事反映出，中共刻意運用我政治獻金公開資訊，惡意拼湊並進行政治報復，同時對台進行社會分化。面對中共「利用民主反民主」的手段，我方有必要深思現行制度妥適性，以防境外敵對勢力損害我國家安全。

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