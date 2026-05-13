中國將按一中原則處理我APEC參與 外交部：絕不接受、堅決反制

外交部表示，我國是APEC正式會員，自1991年加入至今即與其他會員同享平等尊嚴參與的權利。（資料照）

2026年亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議5月22日、23日將在中國江蘇省蘇州市舉辦，我國將由政委楊珍妮率團與會。中國國台辦發言人張晗今日表示，中方將按照「一個中國」原則和APEC有關諒解備忘錄規定及慣例處理台灣與會事宜。對此，我國外交部嚴厲譴責，痛批中國違背前年為爭取主辦權所做出的承諾，惡意打壓我國參與地位，並強調，任何企圖矮化或排除台灣平等尊嚴參與的政治操作，我國絕不接受，也將聯合理念相近夥伴堅決反制。

外交部表示，我國是APEC正式會員，自1991年加入至今即與其他會員同享平等尊嚴參與的權利。中國無視APEC相關規範及長期以來建立的良好實踐，並違背其2024年為爭取主辦權所做出的承諾，惡意打壓我國的參與地位，不僅破壞APEC和諧，更凸顯其霸道的威權本質，外交部再次嚴厲譴責，並表達最強烈的抗議與不滿。

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外交部強調，我國於1991年簽署的入會備忘錄中，並無「一個中國原則」的文字，並且敘明我國與其他APEC成員在平等基礎上參與各項會議及活動。至於中國所簽署的入會備忘錄中，APEC也僅表示注及（taking note of）中方所謂「一個中國原則」及主權國家與地區經濟體應有所區別的立場，並未同意或接受。

外交部指出，在我國與理念相近國家的共同要求下，中國2024年以書面明確保證，將確保各經濟體與會人員人身安全，以及順利進出中國參與會議；2024年及去年的雙部長會議聯合聲明，包括中國在內的所有會員也一致支持納入「所有經濟體均應平等參與包括領袖會議在內的各項APEC會議」的文字。中國作為2026年的主辦經濟體，有責任也有義務履行其所作的承諾，並遵守所有會員以共識做成的決定。

外交部重申，二戰結束後，具有國際法效力的「舊金山和約」取代「開羅宣言」及「波茲坦公告」等政治聲明，該和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國也從未統治過台灣，所以台灣絕對不是中華人民共和國的一部分。

外交部再度嚴正要求中國善盡主辦經濟體的責任，遵守APEC所有會員平等參與的核心原則，確實依據APEC相關指引、規範、實踐及其所做承諾，以具體行動確保我國平等參與今年在中國舉行的所有APEC會議與活動。任何企圖矮化或排除台灣平等尊嚴參與的政治操作，我國絕不接受，也將聯合理念相近夥伴堅決反制。

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