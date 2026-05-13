「惠明街219號」魔咒再現？彰化縣藍營已2次敗給這間服務處

彰化縣員林市惠明街219號是陳素月的立委服務處，這裡已出過翁金珠、魏明谷2位縣長。（記者顏宏駿攝）

國民黨2026彰化縣長提名，確定徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，前民眾黨立委蔡壁如也將加入戰局，民進黨提名的立委陳素月老神在在、繼續往縣長之路邁進。原本信心滿滿的國民黨立委謝衣鳯，最後未獲黨內提名，是否會支持魏平政，竟要媒體去問她的家人，整個局勢發展堪比八點檔連續劇還峰迴路轉。彰化政壇人人都想問，謝家或國民黨究竟「被什麼魔力打敗？」有人說，「惠明街219號」。

「惠明街219號」是陳素月的員林服務處，這裡曾誕生2位縣長魏明谷、翁金珠，今年恐怕又要再寫下另一傳奇。

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彰化縣長選戰，若回到去年，毫無懸念，非「謝家」莫屬，「謝家」勢力龐大（3代立委），在地方的組織動員能力極強，難以動搖。去年綠營發動大罷免，網路作家許美華說「全台最艱困選區」就是謝衣鳯的選區，來此地的志工，有人走了一天竟募不到2份，可見謝家勢力在當地有多強。最後罷免謝衣鳯的連署書遠遠未達到第二階段所需的門檻（約需2.6萬份，實際僅約1.9萬份），連投票的門檻都達不到。

如此強大的謝衣鳯，如今竟然無法代表國民黨出戰！陳素月為什麼有「用不完的好運？」有綠營人士說，答案就是「惠明街219號」。

該名綠營人士說，回顧陳素月黨內提名的過程就是一場「傳奇」，依民進黨的機制，今年縣長選舉理應由上次應戰的黃秀芳優先出馬，但後來前彰化市長邱建富宣布參選，結果演變成陳素月和彰化市長林世賢也都宣布參選。由於黃秀芳、邱建富同屬正國會，經協調邱建富退出，原本預期新潮流的陳素月難敵合流後的黃秀芳（正國會），結果跌破眼鏡，陳素月以44%勝出。陳素月出線後，去年底謝家姊弟開始鬧內訌，最後終至難以收拾，姊弟都沒機會，才由魏平政出線。

員林「惠明街219號」就像選舉迷因一般的存在！最初由翁金珠在這裡打下根基，2001年擊敗「空降」的法務部長葉金鳳；翁金珠做一任後交給子弟兵魏明谷，2012魏明谷挑戰國民黨立委蕭景田，不被看好，但因蕭與縣長卓伯源有嫌隙而分裂，魏意外阻斷蕭景田的連任之路；魏做一任縣長後，又把服務處交接給陳素月至今。

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