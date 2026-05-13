新北藍綠開支票敬老卡「現金化」 鼓勵長輩出門美意恐變質

新北敬老愛心卡在藍綠參選人競相加碼下，意義恐逐漸變質。（記者翁聿煌攝）

新北市長選戰加溫，近日藍綠市長參選人競相加碼，國民黨新北市長參選人李四川提出7月起敬老卡600點中的300點「悠遊卡化」，可擴大使用功能至超商購物、醫藥費和買蔬果；民進黨市長參選人蘇巧慧也加碼到每月1000點，並可全年累計1萬2000點再使用，且研議擴大使用於購物。兩方競選陣營開選舉支票的結果，恐怕已使敬老愛心卡原本限於「大眾交通運輸」、鼓勵老人出門活動的意義逐漸變調。

對此，蘇巧慧陣營強調，蘇巧慧提出的敬老卡加碼到每月1000點且不歸零的政見，這只限老人使用而且不能折現，如果折現就容易衍生挪用、被借用等問題，所以沒有「現金化」的爭議，而且敬老卡必須出門才能消費，畢竟不是信用卡，也不能線上刷卡取代現金，實務上長輩出門不太可能再帶另一張悠遊卡去搭車，大多是帶敬老卡坐捷運或公車。

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李四川陣營提出，將敬老愛心卡擴大功能至悠遊卡消費的政見，蘇巧慧陣營提出敬老卡不再每月歸零及擴大至買東西，不僅衝擊新北市政府也衝擊到其他縣市，如果順利實施，各縣市都擔心被要求比照辦理，讓原本僅限於使用在大眾交通運輸工具的政策性功能，愈來愈現金化。

對長輩而言，敬老卡悠遊卡化中的點數若能用於超商、醫院診所付醫藥費，就等同於現金使用，乾脆每個長輩每月發300元現金就好了，敬老卡拿來買東西也是，但是在政府的立場，就必須考慮敬老卡內的點數用途，必須符合政策目的。

敬老卡實施多年以來，已經從「交通」單純的搭公車、捷運到鐵路可使用，陸續擴大增加到計程車、運動中心、醫院掛號費等「社會參與」，基本上未脫離鼓勵長輩出來活動的用意，如今在選舉的壓力下，又再朝「民生消費」板塊移動，更趨近現金的實質功能。

政界人士指出，每逢選舉，大家可以理解選民都看到候選人提出的「牛肉」政見，但既然點數掛在敬老卡內，必須思考要限制購物品項，譬如有礙長輩健康的菸、酒不得購買，才不違背政策用意；不該像現金能夠任意使用，這是敬老卡消費功能應該要守住的最後防線。

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