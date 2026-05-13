中國侵占會怎樣？ 律師幻想文「被併吞的某一天」曝台灣人下場

中國國旗示意圖，圖為香港。（路透）

澳洲、美國智庫日前發表合作研究結果指出，台灣未來若真的被中國併吞，恐有數百萬台灣民眾被強制整肅、數萬人慘遭監禁。律師呂秋遠昨日在臉書幻想上述場景發文「被併吞後的某一天」，引網友感慨。

呂秋遠昨日在臉書發文，文章透過一個平凡台灣民眾的視角，細膩地描繪了台灣在失去主權、被納入中國版圖後的「日常生活」縮影。文章描寫原本習慣台灣安逸、自由生活的平民，在被中國統治後對周遭改變感到極度不適應的感覺。

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文章提到，在併吞後的日常裡，台灣原本引以為傲的網路自由與法治制度迅速崩解，全面適用中國的「網路長城」並由特區網路警察嚴格審查，導致臉書與 IG 等社群平台徹底消失。隨著選民結構被大量移入的外部人口改變，原本的憲法與民主機制被《特別行政區條例》取代，政府獲得了無限權力，異議人士甚至會莫名在黑夜中消失或被送往邊疆。

在經濟與民生層面，房價暴跌，且隨著台積電等核心產業外遷，台灣經濟陷入蕭條，原本承諾的匯率政策與物價穩定也悉數化為泡影。不僅如此，就連語言與文化也面臨剝離，媒體被全面整併且強制禁用方言。即便台灣體育隊伍在國際賽奪冠，但在五星旗與陌生國歌的背景下，剩下的也只有無盡的辛酸與疏離。文章末尾以一聲沉重的敲門聲作結，暗示即便只是動了參加遊行的念頭，也難逃公安上門的命運。

貼文下方，網友紛紛留言表示：「很心痛」、「迫切的危機」、「誓死不住在那種世界」、「無法想像」、「太可怕的鬼故事了」、「正在上演中」、「拜託草快醒」。

呂秋遠臉書全文：

【被併吞後的某一天】

他在星期天的早晨醒來，覺得很無奈，因為昨天開始，網路就不太穩定，央視臺灣台報導，是因為今天在特區長官公署前，有大規模支持台獨的暴民可能會集結，呼籲支持祖國統一的民眾不要前往，駐紮在博愛特區的解放軍部隊已經宣示，為保障臺灣民眾的安全，必然不會手軟。

「中國人不打中國人，但不想當中國人的中國人例外。」這是被統一前的幾個月，某位黨主席說的一段話。在那年，他終於以些微票數險勝，當選了所謂的總統，立法院也由他們佔了多數。先是開放離島讓中國大舉投資，人進來、錢進來，接著是本島，可以憑中國身分證換取臺灣身分證，一夕之間，支持統一的人佔了六成，怎麼選都贏。

按照往常的習慣，一早先打開臉書與IG，但是發現已經無法連接。在中國台灣特別行政區成立以後，行政區政府特別設立了網路安全保障局，專司網路警察工作。祖國的網路長城計畫，迅速移轉適用在台灣。當他想查詢許多關鍵字，都被「forbidden 404」、「您搜尋的字眼因為國家政策的原因，不予顯示」等覆蓋。他等等想去問一個朋友，有沒有辦法教他使用網路代理技術，以便翻牆到外面的世界看一看。但是，他不知道是不是能找到，因為那個朋友已經被邀請到新疆參訪，有傳訊息給他：「參訪祖國偉大建設、勿念。」

統一的這幾個月來，他明顯感到台灣社會的騷動，只是轉為地下化而已。新任行政長官表示，他將依照中華人民共和國憲法、中國台灣特別行政區條例等最高指導原則，依法行政。如果有破壞祖國團結的行為，一概依法嚴處。分裂祖國，是不可饒恕的行為。

他記不住這麼長的名稱，但簡單來說，就是憲法沒了，只剩下特別行政區條例，他曾經想過，有差嗎？不過換個政府，老百姓還不是照過生活。況且島內許多人都說過，短影音也這樣講，統一以後，可以省下軍購的錢，讓經濟過更好。

他以為，生活只會慢慢改變，而且是變好。沒想到，事情來得這麼快。先是他周遭的許多朋友，被邀請到新疆參訪，再也沒回來過。台積電總公司早在一年前就宣布全部移轉到加州，股市再也沒看過三千點。可能他們早就看到臺灣選了中國，就是放棄美國。畢竟，美國也曾經催促臺灣，要儘速增強自己的國防實力。但是，經不起立法院的一再拖延，美國放棄了。

「軍購應該要零，都是民進黨的雷虎與漢翔在賺錢。」他也曾經這樣想。後來他才知道，無人機的產業，在上次的表決以後，完全崩塌。中國的無人機往後肆虐在臺灣領空，卻根本無法抵擋。他以為是民進黨要臺灣人上戰場，最後他發現，國民黨是要臺灣人空手上戰場。

但是，這些話他不敢再講出口，畢竟他不確定身邊的朋友，到底誰支持北京政府，誰支持特區政府。上次有個同事，只是說想要買維尼小熊送孩子，被網路安全局的公安找去問話，「依法」拘留了他二十四小時，要他好自為之。現在政府的高層，特別是軍警，早就已經換成中國人，網路安全局、特區治安保障處的處長，聽說是上海市人民政府公安局副局長調來的。他們強調，會保護安分守己的臺灣人，但不會保障反對祖國的任何行為。預計下週召開的新任立法局，將會審議新版的刑事訴訟法，如有任何危害祖國的言論或行為，將會處死刑、無期徒刑，並且可無限期羈押。

他能怎麼辦？他想起韓總曾經說過，選舉的秘訣，就是票多的贏。在國民黨贏回政權後，立刻開放中國人定居、換身分證，很快的，選舉沒有敵手，怎麼選都贏。因此，短短幾年內，簡體字招牌出現了、網路充斥著小紅書、抖音，甚至許多臺灣人自己都覺得，統一比維持現狀好。很快的，先是開放服務業，包括醫護人員、律師、會計師、老師，接著是公務人員，最後就是軍警。微弱的反對黨，只要抗議，就會被表決碾壓。

統一公投，在去年進行。雖然引起部分民眾抗議，然而祖國也立即派遣武警與解放軍來台協助維持秩序。這時候，他不知道該不該慶幸當年立法院當年擋軍購，C5ISR指管中心預算，刪除、128顆天弓飛彈，刪除、32架銳鳶無人機，刪除、20萬架無人機，刪除，1320艘無人艇，刪除。現在，至少特區政府沒辦法用這些武器來對付人民。

台灣的軍隊，在缺乏現代化武器的狀況下，退休的將領紛紛呼籲放下武器，靜待祖國軍隊接收，當然，先前購買的部分精密武器，一樣被解放軍收編。中國僅僅是威脅要保護支持統一的民眾，當局就同意簽署「和平協議」。接著就是一連串的法律動作，總統、行政院、立法院都不見了，只剩下行政長官、立法局。和平？是很和平，因為抗議的人，在完整的健保資料庫下，在黑夜中莫名的消失，因為領導的健康，需要新鮮的後輩支持。

唯一值得慶幸的，大概是他以為自己終於買得起台北市的房子。房價在短時間內急貶，就像是溜滑梯一樣，許多台北市大安區的民眾拋售房子，支持統一的人，突然都移民了。這些房子，從每坪百萬的價格，跌到出價就賣。不過，他買得起，中國人也買得起。所以，一切還都只是他自以為而已，他還是住在原來的地方。

原來的人民幣一元換新台幣一元呢？黃金儲備都被挪到北京去了，哪來的一元兌一元？只有物價不斷飆漲，因為美國已經把我們視為中國的一部份，原先的貿易協定，全部取消。

他嘆了口氣，物價高也就算了，但是他分不清楚哪些是黑心或是正常食品。在祖國資金大舉進入台灣後，許多食品已經都是Made in China，他只能小心的自己辨別哪些有問題。他默默的打開冰箱，拿出一年前的泡麵，至少這還是台灣製造的，他自我解嘲的笑了。

吃完泡麵，他打開電視，竟覺得莫名的憤怒。他剛剛才發現，所有的頻道竟然已經不准說方言，比起過去遙遠的蔣經國時代還要誇張。他看著穿著套裝的嚴肅主播，以及字正腔圓的北京話，他揉了眼睛，想確認是不是中央電視台。是的，是央視臺灣台，他們將電視台全部整併，以後有害社會主義偉大統一建設的毒草節目，都不得播放，所有節目，必須經過中宣部審查後，才能適度放行。

總算，電視台上的報導，有則吸引他的消息。台灣，不，中國台灣隊的棒球，順利拿到經典賽冠軍。五星旗飄揚在洋基球場上，大批民眾唱著義勇軍進行曲，不，國歌。但是不曉得為什麼，他有點辛酸，突然覺得這一切跟他都沒有關係了。

只是他還在想，要不要去參加下午的遊行。

而門口，突然有人敲門。

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