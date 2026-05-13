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    首頁 > 政治

    5000萬買雙層觀光巴士！議員憂成基隆市府「財政黑洞」

    2026/05/13 16:46 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市雙層觀光巴士今年4月中上路，市府還要追加預算採購，議員批排擠基礎建設與民生設施。（記者盧賢秀攝）

    基隆市雙層觀光巴士今年4月中上路，市府還要追加預算採購，議員批排擠基礎建設與民生設施。（記者盧賢秀攝）

    基隆市政府採購水陸兩棲運具惹議，市議員並批評市府去年以財政吃緊縮減多項基礎與民生建設，今年還追加減預算5000萬元再度採購雙層觀光巴士及社福政策，疑市府財政規劃失靈、本末倒置。基隆市長謝國樑承認受到包括「長樂65」及「免費營養午餐」等社福政策影響，並允諾來年編列，希望市議員給觀光產業一個機會。

    基隆市議會今天進行市政總檢討，張顥瀚指出，包括東信國小校舍改建、婦幼福利中心空調與消防改善、公共托育中心委託費、警消人員廳舍改善工程等，去年市府以「預算不足」為由刪除或縮減。既然財政困窘，為何還要再採購營運前景不明的雙層巴士？

    他認為雙層巴士今年4月營運至今，實際搭乘人數寥寥可數，若持續擴張規模，恐成為基隆市的「財政黑洞」，別讓觀光口號犧牲了市民的基本生活品質。

    陳冠羽也指出，東信國小老舊校舍改善、汰換老舊警用車輛、重要路口增設監視器、基隆婦幼福利服務中心空調及消防設備更新等工程，去年以財劃法後預算減少，將這些基礎建設縮減或未編列，但事後統籌分配款及一般性補助增加了18億元，仍不見這些基礎與民生建設，財政分配機制失靈。

    謝國樑表示，預算包括「長樂65」及「免費營養午餐」等社福政策影響，並允諾來年編列。他說，至於雙層觀光巴士及鴨子船是基隆觀光產業的基礎設施，其經濟效益仍有討論空間，希望給基隆觀光一個機會。

    市長謝國樑承諾相關民生建設與設施會編列預算建置。（記者盧賢秀攝）

    市長謝國樑承諾相關民生建設與設施會編列預算建置。（記者盧賢秀攝）

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