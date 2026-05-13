魏平政將戰彰化縣長 藍營基層憂「小雞帶母雞」衝擊選情

前彰化縣黨部二林區主委、前縣議員謝彥慧直言，黨中央強硬徵召魏平政，讓很多彰化人根本無法接受。（記者陳冠備攝）

2026彰化縣長選舉，國民黨今（13）日下午決定徵召前中常委考紀會主委、律師魏平政參選，不過消息一出，地方藍營基層反彈聲浪四起。由於魏平政在彰化地方知名度偏低，不少藍營人士憂心「母雞太弱」，恐無法帶動基層選情，甚至出現「小雞帶母雞」的尷尬局面。前彰化縣黨部二林區主委、前縣議員謝彥慧直言，黨中央強硬徵召魏平政，「很多彰化人根本無法接受」。

日前因不滿黨中央有意徵召魏平政，而憤而請辭黨部主委的謝彥慧表示，相關消息已炒作近1個月，無論新聞聲量或網路民調，魏平政的知名度與支持度幾乎都是最低，如今確定徵召，「等於又潑了基層一盆冷水」。她坦言，不少長期支持國民黨的地方人士已出現冷感，甚至有人向她表示「不想管了」、「想投誰就投誰」。

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謝彥慧指出，先前已表態參選的前副縣長洪榮章、前立委柯呈枋，以及立委謝衣鳯，在彰化地方都有一定基礎與知名度，無論最後由誰出線，只要整合得宜，地方組織動員仍來得及；但魏平政長年未在地方經營，儘管其母親魏陳春惠曾任社頭鄉長，家族企業也具規模，但在海線幾乎乏人知曉。

她表示，九合一選舉向來講究「母雞帶小雞」，如今地方基層卻開始疑惑「到底是誰替誰抬轎？」基層民代與支持者缺乏輔選動力，甚至有人抱持「刨ㄟ等」心態，認為乾脆不要管選舉了。

縣議員陳一惇也坦言，既然黨已正式提名，仍會全力輔選，但確實擔心基層士氣低迷。他表示，地方早有耳語認為，若提名魏平政，「等於把縣長寶座拱手讓人」，如今消息成真，更讓許多輔選幹部感到無力。

陳一惇說，已有不少長期支持藍營的選民向他抱怨，投票當天甚至不想出門，「誰都不想投」。他擔心，若縣長參選人無法發揮「母雞帶小雞」效應，不只縣長選情受影響，也恐連帶衝擊議員、鄉鎮市民代表等基層選舉，甚至可能影響至少一成支持者的投票意願。

陳一惇認為，若縣長參選人無法發揮「母雞帶小雞」，恐衝擊投票率。（翻攝陳一惇臉書）

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