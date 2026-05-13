國民黨徵召魏平政參選彰化縣長 「不敗女王」王惠美歐洲回應了

彰化縣長王惠美對於國民黨提名魏平政參選縣長，強調尊重黨的機制。（資料照）

國民黨今天（13日）徵召考紀會前主委、律師魏平政參選彰化縣長，目前人在歐洲進行考察的彰化縣長王惠美表示，尊重黨中央的決定，相信黨中央與縣黨部主委蕭景田應有勝選的考量，她會在縣政上做好後盾。

王惠美這次出國考察，5月6日搭機出國到奧地利、捷克，進行城市治理及先進廢棄物處理技術考察，預計16日回台。由於民進黨早就完成縣長提名作業，立委陳素月都已下鄉進行政見說明會，而國民黨遲遲不決定，一度傳出王惠美支持出身彰化竹塘的新北市副市長劉和然，但因為劉和然多次拒絕，國民黨最終還是徵召蕭景田推薦的魏平政。

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王惠美從政以來，從縣議員、鹿港鎮長、立委到縣長，全部勝選，鎮長、縣長也順利連任，也打破彰化「女縣長一任魔咒」。這次藍營爭取縣長提名人選，除了立委謝衣鳯以外，柯呈枋是縣府的參議，洪榮章被王惠美先後任用為副縣長與工策會總幹事，當3人勤走基層時，王惠美對外都是一貫「尊重黨的提名」、只要黨提名就會支持的口徑。

因此，這次國民黨在縣長提名大戲，王惠美的態度依舊不變，每每被問及，就以「做好縣政」來回答，提名確定後，就維持「尊重黨的決定」的一致說法。

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