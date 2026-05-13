為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨徵召魏平政參選彰化縣長 「不敗女王」王惠美歐洲回應了

    2026/05/13 15:36 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣長王惠美對於國民黨提名魏平政參選縣長，強調尊重黨的機制。（資料照）

    彰化縣長王惠美對於國民黨提名魏平政參選縣長，強調尊重黨的機制。（資料照）

    國民黨今天（13日）徵召考紀會前主委、律師魏平政參選彰化縣長，目前人在歐洲進行考察的彰化縣長王惠美表示，尊重黨中央的決定，相信黨中央與縣黨部主委蕭景田應有勝選的考量，她會在縣政上做好後盾。

    王惠美這次出國考察，5月6日搭機出國到奧地利、捷克，進行城市治理及先進廢棄物處理技術考察，預計16日回台。由於民進黨早就完成縣長提名作業，立委陳素月都已下鄉進行政見說明會，而國民黨遲遲不決定，一度傳出王惠美支持出身彰化竹塘的新北市副市長劉和然，但因為劉和然多次拒絕，國民黨最終還是徵召蕭景田推薦的魏平政。

    王惠美從政以來，從縣議員、鹿港鎮長、立委到縣長，全部勝選，鎮長、縣長也順利連任，也打破彰化「女縣長一任魔咒」。這次藍營爭取縣長提名人選，除了立委謝衣鳯以外，柯呈枋是縣府的參議，洪榮章被王惠美先後任用為副縣長與工策會總幹事，當3人勤走基層時，王惠美對外都是一貫「尊重黨的提名」、只要黨提名就會支持的口徑。

    因此，這次國民黨在縣長提名大戲，王惠美的態度依舊不變，每每被問及，就以「做好縣政」來回答，提名確定後，就維持「尊重黨的決定」的一致說法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播