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    首頁 > 政治

    被爆拿高市府多項標案 尹立：烏龍抹黑、協會接案非個人

    2026/05/13 15:27 記者王榮祥／高雄報導
    民進黨高市議員參選人尹立澄清，中華民國設計師協會承接相關委託、執行策展工作，並不是尹立個人接案。（記者王榮祥翻攝）

    民進黨高市議員參選人尹立澄清，中華民國設計師協會承接相關委託、執行策展工作，並不是尹立個人接案。（記者王榮祥翻攝）

    民進黨高市議員參選人尹立指出，有人刻意把「中華民國設計師協會承接相關委託、執行策展工作」扭曲成「尹立接案」，他強調這是烏龍抹黑，協會專業承接委託不分黨派，更不是尹立個人接案，最大標是馬英九總統任內的建國百年吉祥物設計。

    尹立說明，幾年來承接相關委託、執行策展工作的單位，一直都是中華民國設計師協會，不是他個人，這一點必須先講清楚；設計師協會是依法成立的社會團體，也是由專業設計師組成的專業設計團隊，它不是私人公司，是長期投入公共設計與文化事務的公益組織，理事長無給職。

    尹立解釋自己當時身分，是經由會員選舉產生、當選為中華民國設計師協會理事長，理事長是協會職務，是公共性的代表與責任角色，不等於個人接案，更不等於把公共資源放進自己口袋。

    他認為，有心人把協會的專業承接，刻意扭曲成個人的私相授受，這不是監督、而是抹黑，不是爆料、而是造謠。

    更重要的是，設計師協會專業服務從不分黨派，協會過去承接過最大的標案之一，正是馬英九執政時期的建國百年吉祥物設計比賽；協會服務的是設計專業、公共事務與社會需要，不是哪一個政黨附屬機構，更不是誰的私人公司。

    尹立正告惡意攻擊者不要再用烏龍爆料傷害設計界，也不要再用移花接木的方式抹黑尹立，請停止造謠，或拿出尹立接案的證據，否則這樣的指控就不是監督，而是惡意抹黑。

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