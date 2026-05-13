藍白軍購案4700億缺口 賴清德籲：朝野應重新支持完整國防

兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

藍白主導，立法院三讀通過預算上限為新台幣7800億元國防特別條例，較行政院版本短少4700億元。對此，兼任民進黨主席的總統賴清德今（13日）強調，該版本不僅大打折扣、缺乏整體性，還可能看得到用不到，執政團隊一定會積極因應，呼籲立法院朝野共同合作、重新審慎思考，支持國家防衛能力的完整建構。

民進黨今天下午召開中執會。據轉述，賴清德談到，歷經將近六個月的延宕，上週五立法院終於完成國防特別預算條例的表決。但他也必須清楚說明，這是一份大打折扣、缺乏整體性的版本，還可能是「看得到用不到」的條例，甚至是遭到美國國務院點名是「對中國共產黨的讓步」的做法。

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賴清德說，行政院原本提出1.25兆元的條例版本，涵蓋七大防衛能力建構，以及軍購、商購與委製等多元途徑，目標就是建立一套彼此支援、環環相扣的整體防衛體系。

不過，賴清德提醒，在立法院在野黨團黨團聯手下，不僅將商購、委製與國防供應鏈等重要項目，通通排除在外，沒有完整納入整體規劃；同時也把預算規模下砍到7800億元，恐怕連對美軍購需求都未必足夠。

賴清德說，更令人憂心的是，這次特別條例中，新增有別於正常預算審查程序的規定，要求條例通過後，行政院須再次赴立法院進行報告，並經同意後才能夠編列預算。在野黨也將預算審查改成「一年一審」，這都可能會造成審議延宕、刪減、付款銜接困難等執行風險。

賴清德進一步盤點，在野黨刪除的項目，包含無人機國產與委製、國防供應鏈建構、指管與決策輔助系統、國防自主委製與台美共同研發等關鍵內容。這些項目內容，都是台灣強化防衛韌性、建立不對稱戰力、支撐持久作戰能量的關鍵環節。 任何一個環節出現缺口，都可能影響整體防衛體系的完整性；任何一次延宕，都會增加全體國人共同承擔的安全風險。

賴清德強調，面對地緣政治的快速變化，若台灣未能強化自我防衛能力與國防量能，恐將削弱自身安全，以及民主陣營整體嚇阻力量，進一步影響印太區域和平穩定。

因此，賴清德呼籲，立法院朝野各黨團應站在強化國家安全、守護國人生活，以及帶動產業發展的立場上，能共同合作、重新審慎思考，支持國家防衛能力的完整建構。執政團隊也一定會積極因應，提出相關作為，全力支持國軍，持續向國際社會，展現台灣提升自我防衛的決心。

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