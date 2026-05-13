蔣萬安6大措施反偷拍 明向閣揆提具體建議

台北市長蔣萬安今（13日）強調不容許任何針孔偷拍、侵害隱私的不法行為，並提出6大措施。（資料照）

近期知名醫美診所連續爆出疑似裝設隱藏式攝影設備偷拍事件，台北市長蔣萬安今（13日）強調不容許任何針孔偷拍、侵害隱私的不法行為，將要求各局處展開源頭防堵、堅定保護市民隱私、消費爭議處理專案小組，擴大稽查量能、提高現場稽查頻率，公布業者反針孔自主偵測及審核執行結果及提供被害人心理諮商與法律諮詢服務6大措施。

蔣萬安在臉書發文指出，近期爆出愛爾麗、光澤等知名連鎖醫美診所出現系統性針孔偷拍的惡劣事件，台北市絕不容許任何針孔偷拍、侵害隱私的不法行為。市民的安全與隱私，沒有任何妥協空間。

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市府在原本的反針孔機制外，衛生局、警察局、體育局、商業處、社會局、勞動局等相關單位自上週五已經開始針對醫美診所、三溫暖、體育場館進行擴大聯合稽查。除此之外，蔣萬安進一步要求各局處，推動以下幾項措施：

一、源頭防堵：目前市面上隱藏式針孔攝影機都可買到、難以防堵有心人偷拍；北市府去年6月曾發函建請行政院針對隱藏式針孔攝影設備做全國性的立法，改採實名制購買。面對系統性的針孔偷拍犯罪猖獗，將再次建請中央重新審慎研議，從源頭管控。

二、堅定保護市民隱私：只要民眾沒有事先同意被拍，就是違法！所有的規範都應符合《個人資料保護法》第8條的應告知事項。要求衛生局及法務局儘速提出給中央主管機關的具體建議。針對美容消費，在「定型化契約應記載事項」中，增訂錄音錄影規範。針對醫療行為，於「醫療同意書」格式中，強制增列影音紀錄的同意條款。請明天代表出席院會的副市長張溫德向行政院長分享北市的具體建議和方案。

三、法務局消保官即刻成立專案小組、協助提出團體訴訟，主動協助退費及損害賠償相關事宜。

四、要求警察局主責跨局處對反針孔偵查設備的定期訓練，擴大稽查量能，提高現場稽查頻率。

五、公布業者反針孔自主偵測及審核執行結果，對於沒有定期回報反針孔自檢的業者，要求各相關局處向社會大眾公告，讓民眾安心。

六、社會局、衛生局、法務局提供心理諮商及法律諮詢等相關服務，市民朋友有任何需求可撥打性騷擾防治專線:2391-1067 。

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