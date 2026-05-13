為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    沈伯洋對決蔣萬安！ 賴清德讚「無限城論壇」：台北不應只面向中國

    2026/05/13 14:56 記者陳政宇／台北報導
    立委沈伯洋。（記者田裕華攝）

    立委沈伯洋。（記者田裕華攝）

    布局2026九合一大選，民進黨中執會今（13日）提名不分區立委沈伯洋參選台北市長。兼任民進黨主席的總統賴清德強調，台北市不應只面向中國，而沈伯洋主張推動「無限城論壇」，建立連結價值的城市外交體系，盼選民支持讓台北治理回歸到真正以人為本的有機進化，並讓台北走向世界。

    民進黨今天下午召開中執會，討論並議決「2026年台北市長提名候選人名單」提案，會中建請提名沈伯洋為台北市長參選人，挑戰現任市長蔣萬安。

    賴清德說明，沈伯洋在美國賓州大學取得法學碩士後，也到加州大學爾灣分校攻讀博士學位，研究社會生態學相關領域。因此，沈不只是擁有國安、資訊與法律的專業，也是兼具都市規劃、環境心理學的跨領域人才。

    賴清德盛讚，沈伯洋看待城市治理，並不是單一政策的堆疊，而是彼此連動的整體生態系統。同時也提出「真．善．美」的嚴謹邏輯，來建構具備韌性、透明且充滿人性關懷的城市空間。加上沈在國外求學和國際城市交流的經驗，明白台北的國際定位，不應只面向中國，而是要與世界的平等連結。

    賴清德說，沈伯洋認為「台灣已經走向世界，台北市也應該走向世界。」台北市應該以豐富的民間活力與民主價值，來與世界進行等價交流。因此，沈主張推動「無限城論壇」，與東京、紐約、倫敦等民主重鎮並肩而行，建立起「超越地理、連結價值」的城市外交體系。

    賴清德並強調，一座城市的進步，需要一位「具國際視野、跨領域治理能力、同時有溫度的城市治理者」。賴呼籲，懇請所有台北市民，全力支持最佳市長人選沈伯洋，讓台北治理回歸到真正以人為本的有機進化，「讓台北走向世界，成為世界的台北」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播