沈伯洋對決蔣萬安！ 賴清德讚「無限城論壇」：台北不應只面向中國

立委沈伯洋。（記者田裕華攝）

布局2026九合一大選，民進黨中執會今（13日）提名不分區立委沈伯洋參選台北市長。兼任民進黨主席的總統賴清德強調，台北市不應只面向中國，而沈伯洋主張推動「無限城論壇」，建立連結價值的城市外交體系，盼選民支持讓台北治理回歸到真正以人為本的有機進化，並讓台北走向世界。

民進黨今天下午召開中執會，討論並議決「2026年台北市長提名候選人名單」提案，會中建請提名沈伯洋為台北市長參選人，挑戰現任市長蔣萬安。

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賴清德說明，沈伯洋在美國賓州大學取得法學碩士後，也到加州大學爾灣分校攻讀博士學位，研究社會生態學相關領域。因此，沈不只是擁有國安、資訊與法律的專業，也是兼具都市規劃、環境心理學的跨領域人才。

賴清德盛讚，沈伯洋看待城市治理，並不是單一政策的堆疊，而是彼此連動的整體生態系統。同時也提出「真．善．美」的嚴謹邏輯，來建構具備韌性、透明且充滿人性關懷的城市空間。加上沈在國外求學和國際城市交流的經驗，明白台北的國際定位，不應只面向中國，而是要與世界的平等連結。

賴清德說，沈伯洋認為「台灣已經走向世界，台北市也應該走向世界。」台北市應該以豐富的民間活力與民主價值，來與世界進行等價交流。因此，沈主張推動「無限城論壇」，與東京、紐約、倫敦等民主重鎮並肩而行，建立起「超越地理、連結價值」的城市外交體系。

賴清德並強調，一座城市的進步，需要一位「具國際視野、跨領域治理能力、同時有溫度的城市治理者」。賴呼籲，懇請所有台北市民，全力支持最佳市長人選沈伯洋，讓台北治理回歸到真正以人為本的有機進化，「讓台北走向世界，成為世界的台北」。

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