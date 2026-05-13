賴清德缺席彈劾審查會 黃國昌轟：藐視憲法應向全民道歉

民眾黨主席黃國昌痛批，賴清德藐視憲法、逃避民意，僅敢聯合行政部門以「不副署、不公布、不執行」手段踐踏憲政。（資料照）

立法院今天進行第二次對總統提出彈劾案審查會，並邀請總統賴清德列席，賴繼第一次審查會缺席後，今天同樣未現身立院。對此，民眾黨主席黃國昌痛批，賴清德藐視憲法、逃避民意，僅敢聯合行政部門以「不副署、不公布、不執行」手段踐踏憲政，黃直言，人民選出的是總統而非皇帝，面對能源公投與醫護政見跳票，政府竟耍嘴皮子要人民持續投他，態度極其傲慢，必須向全民道歉。

對於賴清德今日缺席立法院彈劾審查會一事，黃國昌指出，賴總統只敢躲在暗處，聯合行政部門持續用不副署、不公布、不執行三讀法案的荒謬手段踐踏憲政、執行德意志，卻沒有勇氣親自面對國會監督與人民質疑。

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黃國昌表示，執政黨從推動大惡罷、無視核三公投結果，到三班護病比入法，衛福部長石崇良擅自宣布延後實施、面對人民質疑賴清德政見跳票，竟還耍嘴皮子，態度輕浮說出「怕跳票就繼續投他」的荒謬言論，都證明賴政府無能且無視憲政程序。

黃國昌怒批民進黨政府，人民選出的是總統不是皇帝，立委更不是總統府的小弟，若賴清德繼續將自己當作能凌駕國會、凌駕憲法的太上皇，對憲政責任視若無睹、選擇性守法持續重傷台灣的民主法治，終將被民意教訓，更必須為其傲慢自大向全民道歉。

另外，針對三班護病比入法，黃國昌表示，感謝立法院黨團的堅持與努力，終於讓辛苦的護理師們苦等多年的「三班護病比」入法，接下來還有空污法等多項重要法案要持續推進。對於民進黨政府、賴清德在三班護病比法大打假球的兩面手法，他痛批，兩年入法本是賴清德的公開承諾，衛福部卻擺爛兩年毫無作為，直到法案三讀後竟然還擴權宣布延後實施，賴清德眼見基層護理人員怒火中燒，才匆匆改口稱要提前到明年分階段執行，這種配合選舉開支票的政治話術，根本是在綁架選票、愚弄護理界。

黃國昌說，民眾黨絕不接受行政部門自行決定「法律要不要執行」，將堅守立場、敦促三讀法案施行，絕不讓護理人員成為民進黨政策跳票的犧牲品。

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