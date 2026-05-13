謝衣鳯出局！ 魏平政參選彰化縣長 謝典霖：大局為重全力輔選

彰化縣議長謝典霖（圖左）強調將會與國民黨縣黨部主委蕭景田（圖右），合力輔選國民黨徵召縣長參選人魏平政（圖中）。（謝典霖提供）

國民黨今天（13日）徵召考紀會前主委、律師魏平政參選彰化縣長，彰化縣議長謝典霖強調，以大局為重，盡全力投入輔選，全力輔選魏平政，團結比什麼都重要，希望凝聚力量與共識，贏得年底大選！

謝典霖表示，他認為政黨提名，本來就必須整體布局與全盤考量，對現階段彰化來說，最重要的是穩定與團結，地方不能因為選舉產生過多內耗，只有努力與團結，才能回應基層鄉親的期待，至於各界不同的聲音與看法，也會傾聽與尊重。

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謝典霖強調，他向來都尊重黨的機制，也尊重黨中央整體規劃與提名決定，當縣長提名人選確定，他當然以大局為重，全力輔選魏平政，希望凝聚所有力量，爭取最大的勝利。

謝典霖指出，他將爭取議員連任，也會把目前議長工作做好，同時朝著承擔議長責任的方向來繼續努力，這不只是職務，而是對支持者的承諾。

針對謝典霖的姊姊、立委謝衣鳯爭取縣長提名未果，國民黨黨中央點出家族因素是一大關鍵部分，謝典霖對此不表示意見，強調姊姊的心情要去問姊姊。他自己都要爭取議員連任，而議長4連霸要繼續邁向下一關，過程也不輕鬆，自己都要全力以赴。

彰化縣議長謝典霖（圖左）強調將會與國民黨縣黨部主委蕭景田（圖右），合力輔選國民黨徵召縣長參選人魏平政（圖中）。（謝典霖提供）

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