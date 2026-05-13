宜蘭縣、市拚綠地 林國漳、韓瑩有信心聯手「翻轉」

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（中）、宜蘭市長參選人韓瑩，接受資深媒體人黃光芹直播專訪，2人展現翻轉決心，表示將聯手突破藍白合重圍。（圖擷取自CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」節目直播）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳、宜蘭市長參選人韓瑩，今天中午接受資深媒體人黃光芹直播專訪，2人展現翻轉決心，表示將聯手突破藍白合重圍，透過誠信持續贏得淺藍與中間選民認可，並藉由空戰優勢與精準政見，縣、市同步拚綠地！

林國漳說，依之前民調觀察，在藍白合後已有超過四分之一的選民「棄藍投綠」轉向支持他，相信這是源自於深根宜蘭律師執業30年來的成果，長期投入不分黨派的公益服務，以誠信獲得選民認同。

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韓瑩補充，藍營地方領袖如宜蘭高中校友後援會籌備會召集人楊杰等人的挺身支持，也顯示林國漳已吸納對現況不滿的在野力量，藍白合表面的結合，難以掩蓋地方上，對於當初民眾黨陳琬惠檢舉縣長林姿妙圖利開發業者的疙瘩與嫌隙。

面對艱困選區宜蘭市的選情，韓瑩駁斥外界「不可能任務」看法，提出數據強調2022年藍綠僅差2千票，年輕與中間選民約有5千票投給民眾黨，顯示市民對改變的渴望，更是年底勝負的關鍵；「宜蘭市是縣治大房，人口數最大，宜蘭市贏，宜蘭縣就會贏。」

針對藍營對手吳宗憲「走新路」口號。林國漳說，宜蘭目前是國民黨執政，確實有很多人感到疑惑，是否有否定自家人之意；另被問及選舉擁有大量行政資源挹注，韓瑩則回應，吳宗憲在提名過程中，才是深得黨中央及主席鄭麗文三千寵愛，掌握全台媒體話語權。

隨著立委沈伯洋被徵召參選台北市長，韓瑩也表示充滿期待，並預告未來可串聯台北、新北、桃園、宜蘭、苗栗，形成「北台灣律師連線」，目前宜蘭已完成整隊，是全國「藍天變綠地」最具指標性的縣市。

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