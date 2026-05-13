批綠營北市長參選人每下愈況 秦慧珠：賴清德打「抗中牌」鋪路2028

國民黨籍北市議員秦慧珠。（資料照）

民進黨今（13）日下午將徵召立委沈伯洋出征台北市長，國民黨籍台北市議員秦慧珠今表示，民進黨台北市長參選人名單一代不如一代，過去除柯文哲外都是政壇菁英，擔任過立委或縣市首長，也代表對市民的責任心，但到如今提名沈伯洋讓人啞然失笑；她還批總統賴清德提名沈伯洋是要激起仇恨打「抗中牌」，好鋪路2028總統大選。

秦慧珠表示，民進黨市長參選人一代不如一代，從陳水扁、李應元、謝長廷、蘇貞昌、姚文智、陳時中、沈伯洋，除中間歷經一任禮讓給柯文哲以外，每一位都是政壇菁英勇將，當過立法委員或縣市首長，代表民進黨對台北市長勝選的企圖心，和對台北市民的責任心，但這種堅持，到了賴清德黨主席時代卻全部歸零，名單上的沈伯洋，讓人啞然失笑！

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秦慧珠說，提名沈伯洋，用成語說，叫「每下愈況」，用俗語說，叫「王小二過年，一年不如ㄧ年」！賴清德做這樣的選擇和提名，當然有其困境和心機，他無法勸進最強的鄭麗君，不中意次強的王世堅、吳思瑤，只執拗的一意孤行扶植他一手提名、栽培成不分區立委的沈伯洋，因為賴要靠沈伯洋走個過場，再打「抗中保台」、仇恨值高的老路，以便為他2028的選戰鋪路。

秦慧珠指出，沈伯洋的起手式，充滿了娛樂八卦和老鼠，看看網路上對他的討論和推崇，包含剪短頭髮、身高高、家住五分埔、愛運動及音樂，但是可能更多台北人還是比較記得沈伯洋很會募款，他從美國人手上募到5千萬台幣，從聯電創辦人曹興誠手上募到6億台幣，這ㄧ點台北人肯定都同意。

秦慧珠提及，或許也有些台北人還記得，沈伯洋在母親過世時，在靈堂門口貼出「婉辭國民黨、民眾黨拈香」告示，往生者最大，每個家族的喪禮，所有人都會尊重，但這種對藍白的厭惡和仇恨，至死不休，也讓大家印象深刻。沈伯洋要代表民進黨來參選台北市長了，這場選戰應該會打得既熱鬧精彩，又有高度話題性、娛樂性和外溢效果，但這是民進黨和台北人需要的選戰嗎？

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