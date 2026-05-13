民眾黨公布新一波提名名單 江明宗、蕭漍華角逐南市議員

民眾黨主席黃國昌強調，所有布局均依公開透明制度辦理，並表示「成熟的政治人物不論結果是否符期待，都應尊重制度與結果」。（資料照）

民眾黨今（13）日召開中央委員會，核定2026年直轄市及縣市新一波提名名單。此次台南市提名江明宗參選中西區、北區議員，及蕭漍華參選南區、安平區，另也提名吳森源角逐華平里里長。黨主席黃國昌強調，所有布局均依公開透明制度辦理，並表示「成熟的政治人物不論結果是否符期待，都應尊重制度與結果」。

黃國昌指出，台灣民眾黨作為一個有制度的政黨，所有提名與選舉布局，都是依照公開透明的「台灣民眾黨公職人員選舉提名辦法」辦理，歡迎所有意願投入選舉、服務地方的同志依照黨的規定表達參選意願，後續地方黨部、中央黨部與選決會就將進行完整評估，推出最適合的人選，守住地方、回應人民期待。

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黃國昌強調，一名成熟的政治人物，不論選舉結果符不符合自己期待，都會尊重制度、尊重結果，這是對支持者負責最基本的態度，民眾黨也會持續依照制度完成各縣市評估與提名作業，推出優秀人才，以具體行動實際為地方帶來進步。

針對即將登場的川習會，黃國昌也說，將責成黨中央國際部與政策會密切關注發展，「此刻全球地緣政治劇烈變動，台美作為彼此重要的民主盟友，敦請美國總統川普恪守美對台六項保證，相信未來，台美將持續深化戰略夥伴連結，共同守護印太區域的和平穩定與民主價值。

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