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    首頁 > 政治

    吳秀華首發聲明駁特權拓寬農路 批議員林參天污衊公務人員

    2026/05/13 14:14 記者黃明堂／台東報導
    台東縣議長吳秀華今天上午在議會籲選舉勿只剩造謠抹黑。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣議長吳秀華今天上午在議會籲選舉勿只剩造謠抹黑。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣議員林參天接連3天在議會質詢時，指議長吳秀華家族與財團合資在台東市建和山區買農地要建渡假村，縣府違常為她將3米寬農路拓寬為15米；吳秀華沈默3天後，今天發出聲明，駁斥林參天所指稱縣政府未經申請即拓寬產業道路，並影射她本人及家族有關等內容，與事實不符，並指林參天因個人的農路建議案未獲縣府採納，就打擊基層公務員。

    吳秀華指出，青海路三段338巷農路改善工程，是縣府依權責辦理之既有農路改善案件。林參天所稱道路拓寬達15米，與實際情況明顯不符；經了解，該路段實際施作路面寬度約為6至8米。另據縣府農業處說明，該路段兩側原即有多戶住家，出入耕地農民逾60戶，種植面積高達百公頃，具實際通行需求；此外，該地區於1973年曾發生大規模土石流災害，基於公共安全考量，本次工程採擋土牆與道路共構設計，以強化邊坡穩定及整體通行安全，屬必要之安全改善工程。

    吳秀華說，林參天因其多次反映之建議案，未能由公務單位辦理改善，卻刻意將其與青海路三段338巷農路改善案相互比較，甚至對基層公務人員提出不當質疑。如此問政方式，不僅容易造成社會誤解，更對第一線依法行政、積極推動地方建設的基層公務人員士氣造成打擊。試問，未來還有誰敢主動協助地方爭取道路改善與公共建設？

    吳秀華說，議員職責在於監督縣政、理性問政，應以事實為基礎，秉持專業與公共利益進行監督。若因個人建議案未獲採納，即於議事殿堂藉由言論免責權進行影射、誤導民眾，甚至污衊辛苦執行公務的基層人員，實非成熟理性的民意代表所應有之作為。每位議員都有工程及設備的建議額度，林議員自可提出其建議單，縣府評估工程的必要性及效益性如符合規定，及其有足夠的建議額度，即會進行施作。

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