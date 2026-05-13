參選北市長談城市想像 沈伯洋：台北需要生態系規劃

沈伯洋認為台北市的發展願景需要有生態系的規劃體系。（記者何玉華攝）

民進黨今（13）日將徵召立委沈伯洋披掛出征台北市長選戰，沈伯洋今上午接受本報專訪時說，台北需要有「要怎麼被改變？」的願景，要讓「台北」成為世界的關鍵字，需要環環相扣的「生態系」規劃，長期規劃對城市的想像，就會立即讓大家感受到改變，產生對台北市的認同、歸屬跟榮耀感。

沈伯洋說，台北市需要一個「到底要怎麼被改變？」的願景，在整個都市的發展，想像力非常重要。就像紐約、西雅圖、倫敦，這些城市的意象甚至比國家還要強，是一種很世界性的都市，有門面、有想像、有它的擅長。現在「台灣」已經變成世界的關鍵字，「台北」還沒有變成，要讓「台北」變成世界關鍵字，首先要有長期規劃、其次要有體系規劃，也就是「生態系」。

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他解釋，「生態系」就是城市所有的事情都是環環相扣，不能夠只改一個，然後就變成政績；譬如要改A的時候，B要怎麼套，C要怎麼套，D要怎麼套，要一次性的計劃ABCD，就會立即讓大家感受到一個改變，認同感才會出現，對台北市的認同、歸屬跟榮耀感，要用生態系的做法來做，長期的規劃對城市的想像，讓他成為世界一流的都市。

沈伯洋說，他拿的是生態學院的博士，平常就蠻愛想這些事情；在還沒有要參選前，曾受邀到台中的一個音樂節致詞講音樂產業，講城市音樂的發展。提到高雄市的演唱會經濟是一個有想像力的做法，然後很多人就說泰勒絲什麼時候要來？但他認為，要想的不僅僅是泰勒斯能不能來台灣開演唱會，而是台灣能不能養成泰勒絲，音樂圈養出一個國際巨星有沒有可能？

沈伯洋說，泰勒斯出道的納許維爾（Nashville）城鎮，因為鄰近幾個音樂城發展音樂觀光做的不錯，一開始想效法競爭，因此做了50年的音樂文化產業規劃，做的獨特且非常細膩，讓一些作詞作曲家願意住在那裡，還特別設計他們住的距離，讓他們能夠很近的交流，然後唱片公司的賦稅優惠等，結果越做越好，做成一個音樂生態圈，養成一堆鄉村歌手，成為「鄉村音樂基地」。

沈伯洋表示，這只是整個城市的其中一個政策，就是一個生態圈，怎麼讓公司願意去，怎麼讓相關的工作人員願意去，怎麼養成環境，不能只有大場館，要有小、中、大型音樂會；整件事情要有大規劃，音樂就能落地生根挖不走；就像台灣的半導體，國外要挖挖不走，就是因為它形成一個生態系。

沈伯洋說，他只是拿音樂舉例，要怎麼做，讓別人挖不走，讓大家願意來，那就是一個好的發展。但一個城市不是只有音樂，當時光講這件事情就被說是起手式，但這個就是他以前在學所學的東西，現在要參選市長，就要再更深度的去鑽研，不能只是憑空想象，要聽大家意見，專業人員的意見、當地居民的意見、當地很喜歡參與活動的人的意見，要讓意見可以反映到整個設計系統裡面，才會真的變好，所以他現在常常在跑就是在收集意見，而不是坐在象牙塔裡憑空想像。

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